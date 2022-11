Østberg med gladnyhet: – Veldig stolt

KLAR FOR COMEBACK: Langrennsløperen Ingvild Flugstad Østberg under en pressekonferanse på Olympiatoppen i Oslo mandag. Foto: Erik Johansen / NTB Foto: Erik Johansen

Saken oppdateres!

Innen 1. november måtte Ingvild Flugstad Østberg (31) ha godkjent helseattest for å få lov til å gå skirenn i vinter.

Den meritterte langrennsløperen kan glede seg over at det medisinske apparatet nå har gitt tommel opp.

– Det er jeg veldig stolt av, sier Østberg.

– Jeg har hatt veldig mye bra folk rundt meg. Akkurat nå er jeg først og fremst veldig glad for at jeg skal få gjøre det jeg har lagt ned så mye jobb for. Forhåpentligvis kan det gå bedre og bedre utover sesongen.

31-åringen har slitt med å innfri kravene i helseattesten de siste årene, og hun har fått startnekt i hele eller deler av de tre siste sesongene.

– Jeg var usikker på hvordan ting skulle gå, selv om jeg visste med meg selv at jeg hadde gjort en jobb. Jeg visste at jeg hadde klart å snu en trend som ikke var så god.

Langrennsløperen mener hun har hatt en veldig positiv utvikling de siste månedene.

– Det har skjedd mye fra april/mai helt frem til der jeg er nå. Det har vært en jobb hver dag. Jeg er veldig glad for det jeg har gjort.

– Det er et sammensatt bilde. Det er alt fra en konkret ting med tanke på å gå opp i vekt. Så er det alt fra blodprøver og andre ting. Samtidig skal jeg trene bra og gjøre jobben.

Langrennsløperen Ingvild Flugstad Østberg kunne smile da hun fortalte gladnyheten til pressen. Foto: Erik Johansen / NTB

Blir med på Beitostølen

31-åringen sier at hun i den kommende sesongen kommer til å være litt forsiktig med hvor mange renn hun skal gå.

– Det er ikke sånn at jeg skal gå alt av skirenn. Jeg skal være litt selektiv.

Første test blir sesongåpningen på Beitostølen 18. - 20. november.

– Det er umulig å legge en plan. Først og fremst skal jeg gå på Beitostølen, og jeg er usikker på hvor fort jeg går der. Kanskje er det godt nok til å få gå verdenscup.

– Det er vanskelig å si nå om Tour de Ski er et alternativ. Det er VM som er hovedmålet. Det kommer jo senere i sesongen, så det passer bra. Det blir mange muligheter til å vise seg frem.

For første gang på lang tid er ikke Flugstad Østberg på landslaget. Hun får hjelp av Pål Gunnar Mikkelsplass til treningsprogram og oppfølging. I tillegg har hun god kontakt med eksperter ved Olympiatoppen.

Kun gått tre renn

I store deler av de siste sesongene har Ingvild Flugstad Østberg (31) fått startnekt fra Norges Skiforbund grunnet «manglende balanse mellom ernæring og trening».

Det var i november 2019 at langrennsløperen for første gang fikk startnekt før åpningshelgen på Beitostølen. Hun kom seg riktignok tilbake i verdenscupen samme sesong, men nye helseproblemer gjorde at hele 2020/21-sesongen gikk i vasken.

Gjøvik-jenten gjorde et kort comeback i verdenscupen forrige sesong med tre renn. De rennene var i november og desember i fjor. Hun noterte seg blant annet for en åttendeplass i Davos.

Støtte fra Johaug

– Det har vært veldig tøft å se hva Ingvild har måttet gå igjennom, sa Johaug til TV 2 for halvannen uke siden.

Johaug var da sterk i troen om at Gjøvik-jenten ville komme tilbake for fullt denne sesongen.

– Jeg vet at Ingvild er utrolig sterk og vanvittig motivert for å legge ned den innsatsen som trengs for å komme tilbake på startstreken.

– Hvordan har du selv brukt din erfaring for å prøve å hjelpe henne?

SUKSESSDUO: Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug har lagt ned utallige treningstimer sammen. Her fra en treningssamling i 2020. Foto: Terje Pedersen

– Som lagvenninner og nære venner har vi hele tiden delt erfaringer frem og tilbake.

– Aldri i verden

Johaug skriver også mye om kosthold og ernæring i sin nye bok.

– Jeg ønsker å belyse tematikken til alle: Trenere og foreldre. Hvis det er en kostholdsendring, ta tak i det med en gang. Hvis ikke kan det få alvorlige konsekvenser, fortalte Johaug til TV 2.

– Mitt beste råd er at det må tas tak i med en gang, og ikke la det gå lengre tid. Da kan det sette seg litt psykisk i hodet. Jeg er evig takknemlig at jeg hadde en trener, famille og støtteapparat som hjalp meg, sa Johaug.

I boken tar hun også et oppgjør med kostholdsekspert Jorunn Sundgot-Borgen. Hun anbefalte Johaug, og lagvenninnene på juniorlandslaget, å veie maten de spiste.

– Jeg hadde aldri i verden introdusert det samme, sa Johaug.