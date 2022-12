Østberg går ikke Tour de Ski

Ingvild Flugstad Østberg vant Tour de Ski i 2019 og hadde vært en av favorittene også denne gang - om hun hadde stilt til start.

Men 32-åringen velger å stå over Touren. Flugstad Østberg drar hjem etter et cirka to uker langt høydeopphold i Davos. Der bekreftet hun at hun kan kjempe om medaljer i det som er hennes mål for sesongen, VM i Planica.

Etter det TV 2 får vite mener langrennsledelsen og Ingvild selv at det er mest fornuftig å unngå en så tøff belastning som Tour de Ski kan være med tanke på de helsemessige utfordringer Ingvild har slitt med de tre siste årene.

TOURKLAR: Julie Myhre går sesongens Tour de Ski. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Julie Myhre går Tour de Ski

Lagene til Tour de Ski er ikke tatt ut, men flere løpere tilbringer jula i Sveits og Italia med tanke på å være best mulig forberedt til Tour de Ski.



Even Northug er i Livigno i Italia sammen med storebror Petter. Sistnevnte går kun siste løpet, opp slalåmbakken - i turistklassen!



Anne Kjersti Kalvå, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng er alle på plass i Pontresina i Sveits. Julie Myhre slutter seg til de tre i morgen, med tanke på Tour de Ski-start.



Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Pål Golberg tilbringer også jula i Pontresina. Johannes Høsflot Klæbo er for øyeblikket i Davos og planen er å feire jula alene der.



I fjor hadde han kjæresten på besøk, men Pernille Døsvik skal i år tilbringe jula med sin familie i Trondheim.