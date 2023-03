Østberg avslører Johaug-beskjed: «Nå er du for tynn»

Ingvild Flugstad Østberg (32) åpner opp om bakgrunnen for startnekten.

Ingvild Flugstad Østberg og Therese Johaug under en trening i Holmenkollen i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det er som gjest i fredagens Lindmo at langrennsstjernen snakker ut. Der forteller Flugstad Østberg at Therese Johaug var blant dem som ga henne en tydelig beskjed om at nå var det nok.

– Hun var en av dem som tydelig sa «Ingvild, nå er du for tynn. Slik du er nå, er du ikke verdens beste skiløper. Du må spise bedre og mer», forteller 32-åringen.

– Ikke et farlig ord



Ifølge NRK var det under en jobbetur i fjor vår at Johaug snakket rett fra levra, kort tid etter at hun selv hadde avsluttet sin egen karriere.

I Lindmo-intervjuet får hun også spørsmål om noen rundt henne har brukt ordet spiseforstyrrelser, noe hun svarer bekreftende på.

– Det er ikke et farlig ord. Det er mange nyanser i ordet. Jeg har ikke vært opptatt av om det har vært en spiseforstyrrelse, men hva jeg skal gjøre for å komme meg ut av min situasjon. Det er ikke farlig å si at man har hatt en spiseforstyrrelse, eller har det. Man kan uansett jobbe seg ut av det, sier Flugstad Østberg.

Det var etter den utrolige 2018/19-sesongen problemene begynte. Da vant Flugstad Østberg Tour de Ski, verdenscupen sammenlagt og tok fem medaljer på fem øvelser under VM i Seefeld.

– Spiste ikke bra nok



I jaget etter å bli enda bedre, gikk det galt.

– På det tidspunktet trente jeg bra nok til å bli verdens beste, men jeg spiste ikke bra nok for å bli verdens beste skiløper, innrømmer Flugstad Østberg.

32-åringen er nå tilbake, og var med på laget som tok stafettgull under ski-VM i Planica tidligere i vinter.