Østberg Amundsen økte Tour de Ski-ledelsen etter ny seier

Harald Østberg Amundsen under herrenes jaktstart i Davos. Foto: Terje Pedersen

Svenske Edvin Anger tok ledelsen før 5,7 kilometer og holdt den helt frem til han ble forbigått litt over halvveis i etappen.



Ved 15,7 kilometer lå Martin Løwstrøm Nyenget, Henrik Dønnestad og Harald Østberg Amundsen i tet.

Et par kilometer senere hadde Nyenget falt av, mens Dønnestad og Østberg Amundsen hadde fått en luke på tolv sekunder ned til lagkameraten.

Luken bare økte og økte, og det ble en duell mellom Østberg Amundsen og Dønnestad.

Den vant Østberg Amundsen som var hakket bedre på oppløpet. Løwstrøm Nyenget tok tredjeplassen, 34,6 sekunder bak.

– Jeg hadde ikke regnet med å gå inn til seier her i dag. Det er så mange god klassiskløpere. Jeg traff med både ski og form i en veldig morsom og knallhard løype, så det var bare fantastisk å avslutte med seier, skikkelig stort, sier Østberg Amundsen til TV 2.



Solid grep om Tour de Ski-seieren

Torsdagens resultat gjør at Østberg Amundsen øker forspranget i Tour de Ski-sammendraget og fester et solid grep om seieren. Han har nå 1,39 minutter ned til Løwstrøm Nyenget og Dønnestad i sammendraget.

– Jeg er strålende fornøyd. Jeg skinner om kapp med solen, enkelt og greit. Fantastisk skirenn. Jeg er overrasket over de avstandene som ble, trodde det ville bli litt mer samlet inn mot mål, men det ble et skikkelig tøft skirenn, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til TV 2.



Før jaktstarten i Davos ledet han med elleve sekunder foran Erik Valnes som fikk det tungt torsdag. Han kom i mål til en 11. plass, over minuttet bak Østberg Amundsen.

– Jeg er sliten. Siste seks, sju, åtte minuttene tror jeg er det hardeste jeg har vært med på noen gang, faktisk. Det var dårlig feste på føret og dårlig gli på snøen, så det ble mye jobbing hele løpet igjennom, sier Valnes.



– Hvordan ser du på sammendraget nå?



– Mine muligheter til å vinne er borte. Men det har det vel aldri vært noen ambisjoner om. Harald er bedre enn meg over sju etapper vanligvis.



Dønnestad: – Ti av ti

Med 2.-plassen på jaktstarten klatrer Henrik Dønnestad til en 2. plass i sammendraget. Han var strålende fornøyd etter målgang.

– Ti av ti, uten tvil. Eneste som manglet var vel å komme først over streken, men Harald er på et enormt nivå for tiden, så jeg føler jeg fikk maks ut av det. En kjempedag, sier Dønnestad til TV 2.