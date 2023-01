Oppgitt Iversen: – Trodde seriøst jeg var nummer 70

Emil Iversen ble sjuende beste norske på tirsdagens 10 kilometer på en 13. plass, 47,5 sekunder bak suverene Johannes Høsflot Klæbo.

Den plasseringen var Iversen fornøyd med.

– Jeg føler meg ganske middels, jeg gjør det. Egentlig en kjempe opptur å bli nummer 13, rett og slett, sier Iversen til TV 2.

For da han gikk over målstreken, trodde Iversen han var milevis bak de beste.

– Jeg trodde seriøst jeg var nummer 70 da jeg gikk i mål. Jeg må ta en liten prat med de som sekunderer, for jeg hadde null formening om hvordan jeg lå an i løpet. Det synes jeg er dårlig, forklarer Iversen som alt i alt var greit fornøyd med dagen i løypa i Oberstdorf.

– Jeg tar med meg et steg i riktig retning, og så er jeg ikke i nærheten av mitt beste, men jeg er i hvert fall med å kjempe blant skiløpere. Det er bra, sier Iversen med et smil.

– Hørte du ikke hva sekundantene sa?

– Jo, jeg hørte hva de sa, men de sa bare hvordan det lå an i forhold til Ben Ogden og så visste ikke jeg noe mer enn det. Jeg hadde vel litt mentalt gitt opp litt. Når folk bare heier, er du som regel ganske mye lenger bak enn å kjempe om topp ti. Men jeg ga alt og hadde en OK finish.

– Blir fort negative tanker

– Tror du at du hadde hatt mer å gå på om du visste at du lå bedre an enn du trodde?

– Ja, potensielt noen sekunder. Jeg må innrømme det. Det blir fort litt negative tanker, for jeg er liksom ikke i den gode, gamle flytsonen. Jeg skal være så ærlig å si at det koster veldig mye for meg mentalt å få de nedturene jeg har hatt, forklarer Iversen og utdyper:

– Det preller ikke bare av, dessverre. Det setter litt spor inni kroppen som er litt ubehagelig. Da er du litt mer sårbar for negative opplevelser i løypa. Men jeg ga alt, så får jeg tross alt en liten opptur med 13. plass.

Nossum: – Ikke den detaljen som avgjør

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum forteller til TV 2 at han er usikker på nøyaktig hva Iversen sikter til, men sier at dersom det har vært svikt i sekunderingene, er det ikke det som avgjør.

– Han fikk tall av meg i hvert fall, men det er liksom ikke den detaljen som avgjør om du kjemper om pallen, eller ikke. Emil går et helt ålreit løp, det er helt på det jevne, sier Nossum.

– Du tror ikke at han kunne klatret noen plasseringer om han fikk bedre sekunderinger?

– Jo, noen plasseringer kunne han klatret, men så mye har det ikke å si. Det er mer om du kjemper om pallen.