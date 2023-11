Ønsker ikke toppjobben: – Har gått i krigen for oss

Beskjeden kom som et sjokk, og Myhr Nossum omtaler det som fryktelig synd. For suksesstreneren har det vært nok endringer de siste årene. Han ønsker ikke toppjobben.

– Det er stor stas, fantastisk moro! Man får et helt annet perspektiv på ting, sier Myhr Fossum.

– Har du allerede lagt et løp for at de skal bli skiløpere?

– Nei, på ingen måte, svarer den ferske tobarnsfaren og smiler, før han fortsetter.



– Eldstemann liker å gå litt på ski, men han står ikke kløende på døra for å komme seg ut på det. Fra min side blir det ikke noe pushing på det, men har de lyst skal de selvfølgelig få lov.



Han gliser og ser ikke ut til å misklike tanken om at sønnene blir skiløpere.



– Du er åpen for det?



– Ja, ja. Jeg er veldig åpen for det, smiler han.



De siste årene har han med stor suksess ledet de norske herrene. Samtidig har den unge trenerveteranen fått et nytt liv på hjemmebane. Nylig fikk han sin andre sønn.

SESONGÅPNING: Trener for herrelandslaget i langrenn, Eirik Myhr Nossum, på plass på Beitostølen foran Beitosprinten. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ønsker ikke jobben

Etter fire gode år som trener for allroundlandslaget i langrenn for menn, søkte han i fjor på stillingen som fagsjef for langrenn i Norges Skiforbund.

– Jeg har søkt på en spennende stilling, ikke fordi jeg mistrives i den jobben jeg har nå, for det er den beste i verden, men fordi stillingen som fagsjef tror jeg passer meg fint, sa han til TV 2.



Dager senere trakk han søknaden.

Nå er stillingen som langrennssjef ledig, etter at Espen Bjervig har kunngjort at han gir seg.

– Kan det være en stilling for deg?

– Nei, jeg tror nok at det er en stilling for noen andre på nåværende tidspunkt i hvert fall. Jeg tror nok at jeg veldig sportsnerd og er best der jeg er nå. Men jeg håper og tror at vedkommende som får den viderefører mye av det bra som er og kommer inn med nye tanker og ideer. Så er det også fint med nytt, friskt blod og evner til å tenke litt nytt på ting, svarer Myhr Nossum.

For han kom var det overraskende da Bjervig kunngjorde at han gir seg i jobben. Landslagstreneren synes at det er synd.

– Det er veldig leit. Han har vært en veldig trygg og god leder for oss i mange år. Det med kontinuitet er alfa og omega i toppidretten. Han er en som har gått i krigen for oss og stått i blesten for oss. Jeg synes at det er synd.



GODT SAMARBEID: Eirik Myhr Nossum og trener Arild Monsen t.h. etter 4x10 km stafett for menn i ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Har endret seg

Da 37-åringen tok over som landslagssjef var han kun 32 år, men han hadde likevel mye erfaring som langrennstrener.

Myhr Nossom har tatt en mastergrad i idrettsfysiolog på Norges Idrettshøgskole og har jobbet i syv år som trener for Petter Northug. Han hadde da også vært trener i ni år for Lyn Ski. Før han tok over hadde han to år bak seg som trener i teamene rundt Menn Allround Elite og Menn Sprint Elite i Skiforbundet.



– Jeg har lært masse. Fryktelig mye! Jeg har lært enormt mye av utøverne som jeg har vært trener for og enormt mye av kollegaer. Jeg og Arild Monsen (sprinttrener) har reist mye sammen og delt dobbeltrom. Han har jeg lært vanvittig mye av. Vi har våre sterke og mindre sterke sider. Det fungerer veldig bra.

– Er det noe spesielt du har endret deg på etter at du tok over?



– Ja, jeg tror nok at jeg er mindre bastant. Mitt første år på Norges Idrettshøgskole er vel det året jeg har trodd at jeg har kunnet mest, svarer han og smiler.



– Så har det bare gått nedover fra da. Du blir nok mer ydmyk på de forskjellige veiene (til målet) og hvordan folk kan nå sitt potensial. Jeg tror at jeg har blitt bedre til å tenke at man jobber like mye som gruppe som individer.



På Beitostølen gir han lagets sesongoppkjøring terningkast 5 eller 6.

– Jeg er veldig fornøyd med det som har blitt gjort på trening. Nå er det en periode hvor det vil variere litt for alle fra dag til dag før ting setter seg. Etter Østersund begynner det virkelig å sette seg, da går folk som regel fort derfra og ut. Det har jeg en forventning om også i år, sier han.