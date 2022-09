Olaf Tufte blir langrennsløper: – Nysgjerrig

Mandag formiddag avslørte langløpslaget Team Kaffebryggeriet at de har hentet Olaf Tufte.

Saken oppdateres!

Den norske ro-legenden Olaf Tufte ga seg på toppnivå etter OL i Tokyo i fjor etter 30 år. Nå blir han langrennsløper for Team Kaffebryggeriet.

– Jeg har mange år igjen på toppen, jeg er jo ung. Jeg har alltid synes det var veldig fascinerende med ski og gjerne langløp. Og så er jeg veldig nysgjerrig på hva dere holder på med, sier Tufte på mandagens pressekonferanse.

– Jeg synes det er gøy å få ordentlig innsyn, og så synes jeg det er gøy å hjelpe til om jeg har noe å bringe på banen. Dette handler om å ha det gøy på ski fortsetter Tufte.

OVERRASKER: Olaf Tufte var i strålende humør under mandagens pressekonferanse, hvor han ble meldt klar for Team Kaffebrenneriet. Foto: Gorm Kallestad

Målet er å bidra til utviklingen til unge norske skitalenter i Team Kaffebrygget.

– Det hadde vært ekstremt gøy. Det handler om å være glad i kaffe. Det er det viktigste. Drikker man god kaffe går man fort på ski, hevder han.

– Vi er veldig nysgjerrige på hva vi kan lære av Tufte, sier Team Kaffebryggeriets manager, Vetle Tyhli.



46-åringen kaller valget for en utfordring og vil ikke love seier i Vasaloppet eller at han vil stikke av med noen trøyer.

– For meg er det mer interessant og trene mot noe enn å trene for å se bra ut for kona. Hun er fornøyd med meg uansett altså, men da har man en knagg å henge det på. Det blir spennende, sier Tufte lattermildt.

– Når man har mye rare folk rundt seg kommer man opp i mange situasjoner, dette er en av de, forklarer Tufte.

– Er det du som skal redde norsk langrenn? Spør TV 2 humoristisk.

– Det ser sånn ut. Tenk å komme med disse hoftene «fykene» over toppen i Vasaloppet de siste 20 kilometerne, det hadde vært et syn, ler Tufte.

I 2007 ble Tufte nummer 43 i Vassaloppet. Han har deltatt i løpet flere ganger. Ski Classics-sesongen starter 10. desember med en lagtempo i østerrikske Bad Gastein.

Fra før er lagkaptein Vetle Thyli, Stian Berg, Gustav Heldal, Bård Eskil Bjørndalen, Edvard Lauritz Sæthern, Anna Haag, Nils-Ingar Aadne og Oda Nerdrum med på laget.