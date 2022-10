«Og nå vil dere at Therese skal gå ut og ljuge?»

Det kokte fullstendig over for Therese Johaugs kjæreste.

GIKK UT MOT SKIFORBUNDET: Nils Jakob Hoff reagerte med raseri i et møte med Skiforbundet. Her er paret avbildet i forbindelse med et pressetreff et par uker seinere. Foto: Berit Roald

Fredag slippes boka «Therese Johaug – hele historien». Der forteller Johaug om karrieren sin fra tidlig barndom til hun la opp etter OL i Beijing.

Dopingdommen er en sentral del av boken. Der forteller Johaug om hva som skjedde de skjebnesvangre dagene i begynnelsen av september 2016. Solbrente lepper gjorde oppholdet til et mareritt for Johaug.

«Leppene ble bare verre og verre. Hver morgen var hodeputa full av blod. Sårene størkna innimellom, men sprakk opp igjen og blødde så fort jeg åpna munnen», skriver Johaug.

Den daværende landslagslegen Fredrik Bendiksen kom ned til Livigno torsdag kveld. Da Johaug møtte legen til frokost på fredagen, gikk han umiddelbart opp til rommet for å hente en krem fra legekofferten. Det var ikke kremen han ellers ville gitt Johaug, så på lørdagen gikk Bendiksen til innkjøp av to andre kremer. Den første kremen hadde ingen virkning. Ved middagstider søndag hentet han den andre kremen. Tolv dager seinere avla Johaug en positiv dopingprøve.

Johaug fikk ikke vite om den positive prøven før 4. oktober, på kanelbollens dag. Hun reagerte med sjokk og vantro. I dagene som fulgte bar Johaug på en hemmelighet svært få visste om.

Det var et tidsspørsmål før nyheten ville sprekke. Hvordan skulle Johaug fortelle offentligheten om det som hadde skjedd?

I et møte på Holmenkollen Park Hotel gjorde Johaugs advokat Christian Hjort og manager Jørn Ernst det klart overfor Skiforbundet at hun ønsket å gå ut med saken i media. Det støttet Skiforbundet. Johaug skriver at forbundet var representert ved Erik Røste, Espen Graff, Torbjørn Skogstad, advokat Anne-Lise Rolland og mediekontakt Gro Eide på møtet. Men så skjedde det noe som overrasket Johaug.

– Jeg trodde nesten ikke det jeg hørte

Ifølge skistjernen ønsket Skiforbundet at hun skulle vente med å fortelle om den positive prøven til etter et kickoff de skulle arrangere to dager seinere. Et kickoff der de største stjernene innenfor grenene i Skiforbundet skulle være tilgjengelig for intervjuer.

«De lurte på om det fortsatt var aktuelt for meg. Det var det åpenbart ikke, jeg kunne ikke sitte der og late som om ingenting var skjedd og snakke om målene mine for den kommende sesongen. Da foreslo de at jeg skulle droppe den, og at vi i stedet skulle dikte opp en forklaring på hvorfor jeg ikke var der. Det ble foreslått at vi skulle si at jeg ikke følte meg bra, altså antyde at jeg var sjuk. Jeg trodde nesten ikke det jeg hørte», skriver Johaug.

Johaugs støttespillere forklarte at offentliggjøringen måtte skje før Skiforbundets arrangement.

«Skiforbundet mente det ville ødelegge deres planer, at ingen ville være opptatt av noe annet når min sak ble kjent. Det ble etter hvert amper argumentasjon fram og tilbake.

Til slutt kokte det fullstendig over for Nils Jakob, som normalt er en sindig kar. I en voldsom bevegelse klasket han de svære nevene sine på bordet, skjøv seg bakover på stolen og reiste seg opp mens han brølte ut en tordentale om hvor jævlig jeg hadde hatt det de siste dagene og hvor langt nede jeg var. Hvordan det tæra på å bære rundt på denne fryktelige hemmeligheten som handla om min troverdighet som menneske.

«Og nå vil dere at Therese skal gå ut og ljuge?» ropte han rasende, samtidig som han tok opp en penn fra bordet og kasta den av all kraft. Den føk igjennom rommet som et prosjektil, ikke langt over huet på skipresidenten, og traff veggen med et smell. Da ble det stille. Rolland hviska noe i øret på Røste, så kremta skipresidenten og tok ordet: «Ok. Therese, kjør pressekonferanse torsdag. Vi avlyser kickoffet.»

FYRTE SEG OPP: Nils Jakob Hoff hevet stemmen på et møte med Skiforbundet. Foto: Heiko Junge/NTB / Yngve Sem Pedersen/TV 2 Foto: Heiko Junge / NTB

– Kan ikke utelukke at noen kan ha sagt det

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff forteller til TV 2 at han husker utbruddet til Hoff.

– Jeg tror de fleste som var til stede i det møtet opplevde at det var en utrolig krevende situasjon. Det er riktig, som det er gjengitt i boken, at Nils Jakob var litt ekstra hissig. Utover det opplevde jeg møtet som veldig konstruktivt og konkret knyttet til vanskelige spørsmål vi måtte diskutere, sier Graff.

– Stemmer det at dere ba Johaug vente med å gå ut offentlig til etter kickoff?

– Det jeg husker fra møtet, og som jeg har notater på, er at vi diskuterte ulike alternativer knyttet til det som var et planlagt kickoff med alle grenene våre. I det diskuterte vi ulike alternativer rundt offentliggjøring av denne vanskelige saken for Therese. Jeg husker godt at jeg var helt på linje med manager Jørn Ernst og advokat Christian Hjort, som vi samarbeidet svært godt med i den prosessen. Det resulterte i at vi dagen etter - i et styremøte i Skiforbundet - besluttet at vi ikke skulle ha kickoff, sier Graff.

– Ble det fortalt til Johaug at det kunne være et alternativ å melde seg syk selv om hun var frisk?

– Jeg kan ikke utelukke at noen kan ha sagt det i starten av møtet. Det var en situasjon hvor alle satt og var i sjokk. Det er viktig for meg å understreke at det aldri var en offisiell holdning fra Norges Skiforbund. Hva som ble sagt og detaljene rundt kan jeg verken bekrefte eller avkrefte, sier Graff.

– Du var i rommet. Er det som blir beskrevet i boken representativt for det som skjedde?

– Det er veldig mange detaljer som ingen av oss husker. Det har jeg funnet ut når jeg har snakket med andre deltakere i møtet. Jeg tror det viktigste jeg har tatt med meg er at jeg opplevde at vi - i en svært vanskelig situasjon - sammen løste dette på en god måte, sier Graff.

Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen i Skiforbundet, skriver dette til TV 2 i en sms:

– Jeg var med på store deler av møtet, men ikke hele, og husker ikke alle detaljer av det som ble sagt. Alle var svært preget av den alvorlige situasjonen, og det var naturligvis mange avklaringer som måtte gjøres. Det som uansett er helt klart er at i prosessen - fra Therese fikk testresultatet til pressekonferansen - var vi også helt enige om at kommunikasjon rundt testresultatet måtte skje så raskt som det var praktisk mulig, skriver Skogstad.