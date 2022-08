Nye tider i Skiforbundet

Tove Moe Dyrhaug kaster ikke bort tiden som nyvalgt skipresident. Noe av det første hun ble spurt om etter å ha blitt valgt til skisportens øverste verv, var om Bretten Berg kunne bli sittende som generalsekretær under Moe Dyrhaugs ledelse. Den gangen var svaret «ingen kommentar». I dag fikk vi fasiten. Svaret på det spørsmålet er nei.

Det at Bretten Berg slutter så kort tid etter at den nye presidenten ble valgt, er et klart signal. Både til Ski-Norge og til offentligheten. Nå er det nye krefter som skal styre skuta i Skiforbundet. Uansett hva som blir sagt om avgjørelsen, kommer vi ikke forbi at dette markerer et veldig tydelig regimeskifte.

I en annen situasjon hadde det kanskje vært naturlig å ha med seg generalsekretæren videre som en kontinuitetsbærer når man mister en skipresident som har sittet et helt tiår. I stedet får vi et markant brudd med den gamle ledelsen. Etter ti år med Røste som president, og fire år med Bretten Berg som generalsekretær er deres epoke nå definitivt over.

I konflikten med Clas Brede Bråthen fremsto skipresident Røste og generalsekretær Bretten Berg i stadig større grad som Knoll og Tott. Et tospann som utgjorde frontlinjen til ledelsen i Skiforbundet mot Bråthen i skyttergravskrigen som utspilte seg for åpne mikrofoner.

Bråthen-konflikten har satt dype spor i hele organisasjonen og har påvirket Skiforbundets omdømme både internt og ute blant folket. Mange har vært sterkt misfornøyd med hvordan saken ble håndtert. Selv om man til slutt kom frem til et forlik, er det ingen tvil om at saken fortsatt hefter ved Bretten Berg. Hun er så tett knyttet til en av norsk skisports heftigste konflikter at det kan være vanskelig å gå videre.

Da Moe Dyrhaug ble valgt, var hun åpen om at en av hennes viktigste oppgaver var å samle et splittet Ski-Norge til et felles lag igjen. Den jobben kommer til å ta tid, men Skiforbundet har ikke råd til å bruke enda mer tid og krefter på interne konflikter. Det stjeler altfor mye oppmerksomhet, både eksternt og internt.

Det finnes ingen enkle veier til målet om en samlet organisasjon, men det at generalsekretæren som var ansvarlig for å håndtere en av de mest betente konfliktene Skiforbundet har stått overfor nå er ferdig, vil selvfølgelig tolkes som en del av den prosessen. Uansett hva pressemeldingene sier, og hvor rosende ord Bretten Berg får med seg ut av kontorene på Ullevaal, vil hoppkonflikten ligge og murre i bakgrunnen. Derfor var det kanskje klokt av den nye skipresidenten å rive av plasteret med en gang.