Northugs spådom: – Blir brutalt

BRUTAL KAMP: Petter Northug spår brutal kamp for å komme seg til Ruka. Her fra det finske pressesenteret forrige sesong. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Sesongåpning på Beitostølen betyr knallhard kamp om å komme med på laget til verdenscupåpning i Ruka. Ingen kvinnelige løpere er forhåndsuttatt. På herresiden har disse fått klarsignal:

Distanse:

Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Martin Løwstrøm Nyenget, Pål Golberg, Erik Valnes.

Sprint:

Erik Valnes, Even Northug, Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg.

Johannes Høsflot Klæbo har friplass som vinner av verdenscupen, det samme gjelder Mattis Stenshagen etter at han vant Skandinavisk cup.

Dette betyr én ledig plass på distanselaget og to ledige plasser på sprinten.

Fire i kamp om to ledige plasser

– Nå blir det i praksis to ledige plasser også på distanse til Ruka, fordi Erik Valnes ikke kommer til Beitostølen og han kommer nok kun til å gå sprint i Ruka - hvis han føler seg pigg nok. Men det blir uansett en brutal kamp om å komme med og her må meritterte løpere bli hjemme, sier Petter Northug, TV 2s langrennsekspert.

– Hva er din vurdering før avgjørelsen faller på Beitostølen i helgen?

– Dette blir en brutal kamp! Fire landslagsløpere, Sjur Røthe, Emil Iversen, Didrik Tønseth og Harald Østberg Amundsen skal kjempe om to plasser. Og disse får i tillegg kamp fra svært gode løpere utenfor landslaget. Håvard Moseby gikk fort på Beitostølen også i fjor. Men skal en ikke-landslagsløper komme med til Ruka så må han nok komme på seierspallen både i klassisk og fristil her på Beitostølen, sier TV 2 eksperten.

– Men hvem må bli hjemme?

– Av de fire landslagsløperne så er Harald Østberg Amundsen min favoritt til å ta den ene plassen. Han har vært sterk i sommer, er i framgang, han er blitt bedre i klassisk og i Ruka er det 20 kilometer jaktstart i fristil, en perfekt distanse for Harald.

Vrakes

– Men Østberg Amundsen har nylig hatt korona?

SPÅDOM: Petter Northug "vet" hvem som kommer med på laget til Ruka. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

– Ja, det er et usikkerhetsmoment, men han skal starte og da må vi tro at han er helt frisk. Så til den andre plassen. Landslagsgutta tjuvstartet jo med å gå klassisk i Finland sist helg og der imponerte Didrik Tønseth mer enn Emil Iversen.

– Det betyr at du tror Østberg Amundsen og Tønseth tar de to plassene?

– Ja, selv om løpet sist helg i Muonio ikke var noe viktig renn så var ikke det noe signal om at Emil Iversen er god nok for laget til Ruka. Jeg tror Iversen vrakes til verdenscupstarten i Ruka.

– Men Iversen har jo gått fort i løypene i Ruka og trives der?

– Iversen må først gå fort på Beitostølen! Jeg er veldig spent på hvordan hans sesong blir, han har endret på treningsopplegget i håp om å finne tilbake til den gamle gode Emil. Etter at det ble litt for mye skippertak sist sesong. Det er mye usikkerhet knyttet til Iversen, det eneste som er sikkert er at han har friplass på femmila i VM, sier TV2 s langrennsekspert, Petter Northug.

Slik svarer Iversen

TV 2 har konfrontert Emil Iversen med Northugs spådom om at han ikke kommer med på laget til Ruka.

– Det er vel ikke mange nordmenn som har flere pallplasser enn meg i Ruka. Men isolert sett så har jeg sjelden kvalifisert meg til Ruka gjennom løp på Beito, kanskje det er slik eksperten har tenkt, svarer Emil Iversen i en tekstmelding.

– Petter tror det Petter tror.