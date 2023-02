Northug tror Stavås Skistad vil si nei til landslaget

– Det ser ut som Kristine trives veldig godt i Konnerud. Og hun er jo blitt skikkelig god igjen. Hvorfor skal hun da gjøre endringer? Hun har funnet sin suksess-formel og når jeg ser inn min spåkule er jeg skråsikker på at det ikke blir noe «comeback» på landslaget for henne

Det er begrunnelsen bak påstanden fra TV 2s langrennsekspert, Petter Northug.

KONSENTRERT: Kristine Stavås Skistad fotografert dagen før sprinten i VM i Planica. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Kristine Stavås Skistad smiler lurt når hun lytter til hva Northug sier til henne etter pressekonferansen som ble arranger VM-sprinten i Planica.

– Petter Northug er jo ikke så dum, jeg sier ikke mer nå, parerer Stavås Skistad.

Respekt

TV 2 har konfrontert langrennssjef Espen Bjervig med utspillet fra Northug.

– Kristine presterer så bra og er selvsagt en utøver som vi ønsker å ha på landslaget. Men, hvis en utøver, som er kvalifisert, ønsker å kjøre sitt opplegg så synes jeg man skal tillate det.

RESPEKT: Espen Bjervig, langrennsjefen har respekt for at Kristine Stavås Skistad kan kommetil å si nei til "come back" på landslaget. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

- Hva sier det om landslaget at hun har funnet et så bra alternativ at hun kan komme til å si nei landslaget?

– Hva det sier om landslaget? Jeg synes vi har et bra opplegg. Men vi er forskjellige og Kristine fant noe som passet for seg. Jeg er mest opptatt av at de som går fortest går for Norge, sier langrennssjefen.

Finne seg sjæl

Kristine Stavås Skistad har sin trener, Lage Sofienlund, på plass i Planica. De to møttes da hun trente onsdag og de fikk diskutert litt taktikk foran torsdagen løp

– Din trener, Lage Sofienlund kaller tiden fra du var på landslaget og fram til nå for en forvandling, hva sier du selv?

– Etter at jeg kom tilbake til Lage på Konnerud så har det egentlig vært et eventyr, det var liksom å finn seg sjæl igjen. Jeg føler at jeg har drevet med trening som gjør meg god, sier 24-åringen til TV 2.

Petter Northug lar seg imponere og begeistre av «nye» Stavås Skistad:

– Hun virker tryggere, ser ut som hun har en plan for løpene sine. Hun er start-rask, det visste vi fra før, nå ser hun sterkere og har nok også større kapasitet enn før.

FØRSTE GANG: Kristine Stavås Skistad tok sin første verdenscupseier i vinter, her sammen med Emma Ribom og Maja Dahlqvist Foto: Laurent Gillieron

– Jeg er mest spent på hvor fort det kommer til å gå her, altså hvor høyt nivået er, sier Stavås Skistad selv.

– Jeg er overbevist om at vi får en bra Kristine-prestasjon her, sier Lage Sofienlund, treneren til Stavås Skistad. Han fulgte fra tett hold hennes eneste treningsøkt i VM-løypa.

– Jeg gleder meg, sier han.