Northug slår alarm: – Jeg får vondt inni meg

Det var langt færre tilskuere enn dagen i forveien da Johannes Høsflot Klæbo gikk inn til sin første femmilsseier i Holmenkollen.

Det lave publikumsoppmøtet var noe TV 2-ekspert Petter Northug virkelig la merke til.

– Jeg var skuffet over det jeg så på Frognerseteren. De som er der heier, men det var tynt og lite folk i løypene. Det er ikke sånn vi ønsker å se Kollen på en femmil for herrer, sier Northug til TV 2.

– Lørdagen har større bredde i seg med mer festing og mer publikum. I dag så det ut som et slitent nachspiel med lite stemning og lite folk da jeg gikk forbi Frognerseteren en halvtime før start.

Det var langt fra stinn brakke da Klæbo gikk inn til seier i Kollen. Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer to. Foto: Terje Pedersen

Den tidligere Kollen-vinneren blir betenkt av det han så.

– Det var en spesiell følelse. Jeg fikk litt vondt inni meg. Hva er det som har skjedd? Det er litt skummelt når man tenker på interessen for langrenn. Det er lite folk på stadion selv om vi har norske vinnerkandidater. Det er trist og kjedelig.

BETENKT: Petter Northug mener noe må gjøres med Holmenkollen-femmilen. Foto: Heiko Junge / NTB.

– Skjønner at noen lar seg skremme

Northug tror at lørdagens festscener kan ha skremt folk litt bort.

– Det er dessverre sånn at det er stort mediefokus rundt festingen på Frognerseteren. Men det er forståelig. Da jeg gikk før, var det ingen som brydde seg. Det er nok ikke bare det som gjør at det er lite folk her i dag, men jeg skjønner at noen lar seg skremme av bildene som dukker opp i sosiale medier.

Nå leker flere med tanken om at herrene og kvinnene kan gå femmil samme dag. Men det er ikke helt uproblematisk.

IKKE BARE BRÅK: Folk grillet og koste seg ved Frognerseteren under kvinnenes femmil lørdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2.

– Det er en interessant tanke. FIS sier det er umulig med det konkurranseprogrammet som er nå, men man må finne en løsning og tenke smart for å bevare folkefesten. Man kunne byttet på hvem som går først og sist.

Andrew Musgrave, som fikk en svært tung femmil grunnet stavtrøbbel, syns stemningen var brukbar.

– Det var greit med tanke på at det var søndag og ikke så bra vær. Jeg syns det var bra med folk og de gjorde en bra innsats. De heiet masse på meg, sier briten med et smil.

– For oss hadde det vært best om alle gikk lørdagen. Men jeg skjønner at de vil selge flere billetter og ha to dager her.

– Noen er vel litt fyllesyke

Pål Golberg, som ble nummer tre, var fornøyd med stemningen rundt løypene.

– Jeg syns det var ganske bra trøkk. Noen er vel litt fyllesyke etter i går. Det er bra stemning og trøkk. Jeg unner jentene den opplevelsen det er å gå på lørdag, sier Golberg til TV 2.

TRØBBEL: Fyll og fanteri i Holmenkollen lørdag. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2.

Svenske Jens Burman, som ble best av utlendingene på sin sjetteplass, tror det kan bli krevende om kvinnene og herrene skal gå femmil samme dag.

– Kjører man samme dag med dårlig vær, er sporene ødelagt etter det første løpet. Jeg tror man skal dele det opp. En løsning kan være å kjøre fredag og lørdag, foreslår Burman.

Svensken merket også at det var markant roligere forhold rundt løypene søndag.

– På oppvarmingen var det veldig tomt. Men det var en del under løpet. Det var litt roligere blant ungdommene i dag.

Femmil i Kollen blir det uansett ikke i 2025. Da er det kortere distanser grunnet at helgen kommer én uke etter VM i Trondheim.