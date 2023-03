Northug reagerer: – Ikke slike bilder vi vil se

Det var en voldsom norsk dominans i femmila i Holmenkollen.

Alle de ti (!) første i mål var nemlig nordmenn. Det har aldri skjedd før i verdenscupen i langrenn.

– Fantastisk norsk laginnsats, men trist med tanke på internasjonal langrenn. Det er ikke slike bilder vi vil se i Holmenkollen på en femmil. Det er kjedelig og trist å se dette. Det får nesten ett B- og C-preg på seg, sier TV 2-ekspert Petter Northug.

I 2001 tok Norge åttedobbelt på 15 kilometer klassisk i Tulokset i Finland. Nå er altså den rekorden slått.

Det var ikke bare dyktige nordmenn som gjorde at det ble slik. Mange løpere valgte å stå over, og det var få utlendinger til star.

– Det er ikke dette vi ønsker. Kollen-femmila skal være et høydepunkt som alle utøvere har lyst å gå og som skal prioriteres. Det er en folkefest - men bare publikum stiller opp. Det er feil.

Han mener det blant tidenes dårligste startfelt.

– Det er en skummel utvikling. Da jeg vokste opp gikk alle femmila, og gledet seg til det. Det er synd. Man kan heller ikke klage på tett rennprogram, når man er skiløper på heltid så skal man tåle dette.

– Stusselig inngang til femmila, og stusselig startfelt. Kjedelig, sier Northug.

Bare 36 løpere stilte til start.

– Det er alt for lite. Det er mange unnskyldninger, men det er et verdenscuprenn. Skiløpere har et ansvar om å stille. Kalenderen har vært kjent lenge, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Hans Christer Holund peker på tett program som en årsak. For langs løypene var den tusenvis av tilskuere.

– Det er litt synd. Vi disker opp til folkefest og alt ligger til rette for et bra skirenn. Noen sparer seg nok. Det er noe vi må se på til i fremtiden, sier han til NRK.