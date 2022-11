Northug om Klæbos sesongforberedelser: – Kritisk

TV2 s langrennsekspert er overrasket over at Johannes Høsflot Klæbos skade fortsatt ikke er leget, så tett inn mot sesongstarten.

SLITER FØR SESONGSTARTEN: Johannes Høsflot Klæbo har slitt med skade i over 17 uker. Det er kritisk like før sesongen begynner, mener TV 2s langrennsekspert. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Det er kritisk når du går inn i sesongen med skade. Du prøver hver dag å bli frisk, hver time kjenner du etter om skaden gir seg. Et jag mot klokka for å bli bra. Noen dager er sikkert verre enn andre og det oppleves jo som krise, sier Petter Northug.

TV2 s langrennsekspert håper nå at det siste tiltaket fra Johannes Høsflot Klæbo med flere timers fysikalsk behandling hver dag skal gi positive resultater.

Sjefsavgjørelse

Under et høydeopphold i Livigno i Italia fortalte Klæbo torsdag at han nå måtte sette i verk nye tiltak.

– Jeg har slitt med skaden i 17 uker, og er fortsatt ikke bra. Da måtte vi ta en sjefsavgjørelse. Det innebærer at jeg har trappet ned på trening og at jeg bruker mer tid på fysisk behandling, tre-fire timer hver dag, sier Klæbo.

Han mener det ikke er mye som minner om et toppidrettsliv.

– I går gikk jeg en times tur, det var det, morfar på snart 80 år går jo lenger enn meg om dagen, forteller en frustrert Klæbo.

Petter Northug er TV 2s langrennsekspert. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Mareritt

Northug stusser over langrennsløperens uttalelse.

– Det er litt overraskende at han nå, etter så lang tid, forteller at han er i trøbbel. Dette trodde vi skulle bli bra etter 6-8 uker, sier han.

– Vi har jo visst at han hatt problemer med å gå sprint i klassisk stil. Fraspark i klassisk stil er den store utfordringen og klassisk sprint er jo første øvelse på Beitostølen. Det som skjer der om ei uke er ikke så viktig for Klæbo.

Han mener det er verre om trønderen må stå over verdenscupstarten i Ruka.

– Også der er det klassisk sprint i ei løype hvor Johannes tidligere har vist at han har vært helt rå, mener Northug.

– Det er kritisk

Langrennseksperten understreker at det for en toppidrettsutøver oppleves som et mareritt dersom man blir nødt til å stå over renn, slik Klæbo kan bli tvunget til.

Sår tvil

I øyeblikket er det tvilsomt om vi får se Klæbo til start på Beitostølen om en uke og i Ruka helgen etter.

– Johannes er et skikkelig konkurransemenneske, han vil vinne verdenscupen sammenlagt og det som er av sprintløp i verdenscupen denne sesongen.

Northug mener at å stå over vil påvirke det mentale.

– Du blir frustrert, utålmodig og usikker, men samtidig må det være godt for Johannes å ha i bakhodet at i VM i Planica, så er han - hvis han er skadefri - blant favorittene på alle distanser. Tiden fram til dette mesterskapet kan bli mer spennende og mer ubehagelig enn ønsket dersom skaden ikke snart blir leget.

Johannes Høsflot Klæbo i Livigno sammen med morfar og trener Kåre Høsflot

– Ha is i magen

Eksperten mener Klæbo må tenke lengre frem enn sesongstarten på Beitostølen og i Ruka.

– Kanskje må han glemme skirenn før jul. Han er fortsatt tidlig i sin karriere, det store målet hans er jo VM på hjemmebane i Trondheim i 2025. Vinterens mesterskap i Planica er selvsagt viktig, men kun et delmål.

– Jeg mener at han nå ikke må ta noen sjanser slik at skaden forverrer seg slik at han ikke får forberedt seg slik han ønsker til Trondheims-mesterskapet. Ha is i magen, Johannes, oppfordrer Northug.

Klæbo drar fredag morgen fra høydeoppholdet i Livigno og hjem til Trondheim. Her blir det hyppig fysikalsk behandling i helgen. Om sesongstarten sier Klæbo selv:

– Jeg tar dag for dag!