Northug med maktdemonstrasjon: – Gjør som han vil

Trønderen vant foran Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar.

I intervjusonen ble han mottatt med sangen «nye kongen», mens det ble ropt «gamle kongen» mot storebror Petter Northug.

– Det er artig. Petter har børstet støv av fanklubben sin og satt inn et bilde av meg. Det var artig å se dem på stadion i dag, sier Even Northug til TV 2.

Northug tok teten i den første bakken og beholdt posisjonen og utklasset resten på oppløpet. I mål var han 0,9 sekunder foran Taugbøl, mens Skar ble slått med 1,2.

Storebror og TV 2s langrennsekspert var imponert over brorens prestasjon. Han mener det ble levert bedre enn noen Northug har gjort på Beitostølen.

– Ja, det skal ikke så mye til å slå mine resultater på Beitostølen. Dette var solid.

– Det er artig å se at ting fungerer, og vi vet fra status sommer og høst at det har fungert bra. Jeg tror det er godt for han å få en bekreftelse her med de beste norske på start, sier Petter Northug.

– Even Northug var overbevisende fra første stavtak i finalen. Han gjør akkurat som han vil i hele dag. Og viser at det han har gjort både i sommer og høst har gjort ham til en enda bedre skiløper i år enn det han var i fjor, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Lillebror Even mener det er på tide at Northug-familien hevder seg i toppen igjen.

– Det har vært noen år uten en på topp, så det var på tide. Jeg har vært en tålmodig sjel, nå begynner det å gi resultater, sier Northug til NRK.

Neste helg starter verdenscupen i finske Ruka. Lørdag og søndag er det distanserenn. Johannes Høsflot Klæbo har meldt at han stiller til start.

Saken oppdateres.