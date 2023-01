Northug med Klæbo-melding: – Vil være skandale

Tirsdag kommer uttaket VM i Planica. Én av de store snakkisene før mesterskapet er om Johannes Høsflot Klæbo får plass på 15-kilometerlaget.

Flere eksperter har tatt til orde for å vrake Johannes Høsflot Klæbo fra distansen.

Trønderen har «bare» en femteplass som best fra uttaksrenn denne sesongen. Flere av lagkameratene har bedre plasseringer å vise til.

– Jeg synes ikke det er et renn Johannes bør prioritere. Hvis han får gå, er det tydelig ønske fra Johannes' side, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

Skinstad mener at Klæbo ikke bør gå 15-kilometeren.

– Jeg ville ikke tatt ham ut. Jeg mener vi har fire, fem, seks løpere som er bedre kvalifisert til det løpet enn Johannes.

Eksperten fortsetter:

– Jeg forstår det ikke hva han får ut av å gå det løpet, der han neppe vil være en gullkandidat, i motsetning på de fem andre distansene, sier Skinstad.

Northug fullstendig uenig

TV 2s langrennsekspert Petter Northug er fullstendig uenig med sin kollega.

– Om Johannes er i form, så skal han selvfølgelig gå. Johannes er en vinnerskalle, så han kan vinne på en maksdag. Johannes har en plan og jeg tror han ønsker å gå 15-kilometeren, sier Northug.

– Om Johannes er i form og ikke får gå, så er det en skandale.

Den tidligere langrennskongen mener at det ikke engang bør være til diskusjon om at Klæbo skal gå distansen i Planica.

– Jeg kan kjenne meg igjen i hans situasjon. Han vil vinne, og han vil motbevise. Det er kanskje ikke så lett å forstå for «average Joes,» som jeg kaller det. Han er på start om han ønsker, og det er helt riktig, mener Northug.

Dette sier Klæbo

Selv er Klæbo lei av diskusjonene rundt hans kandidatur på distansen.

– Det har vært så mye spekulasjoner og styr rundt det uttaket til 15-kilometeren at ... Vi får se. Det er ikke jeg som skal ta ut laget, men jeg kommer til å være tydelig på hva jeg vil, sa Klæbo til VG etter søndagens seier i Frankrike.

Northug mener Norge har et knallsterkt lag i VM, og tror flere av konkurrentene vil føle det vil være urettferdig om Klæbo får gå 15-kilometeren.

– Plasseringene hans på 15 kilometer denne sesongen oppfyller ikke uttakskriteriet. Men for Klæbo gjelder andre regler. Norge har et sjeldent «problem» med at vi har så mange gode akkurat nå.

Går i Italia: – Er nødt

VM-oppkjøringen for Klæbo består av av å gå flere verdenscuprenn.

Klæbo ble mandag tatt ut til verdenscuprennene i Toblach førstkommende helg.

Nye regler gjør at plassene bak vinneren av et verdenscuprenn belønnes mye bedre. Tidligere år har de 30 beste sikret seg verdenscuppoeng. Nå får de 50 beste verdenscuppoeng. Mellom første- og andreplass skiller det kun fem poeng.

Skinstad mener at Byåsen-løperen ikke har noe valg.

– Det at Pål Golberg fortsetter å levere i renn etter renn og presser Johannes i verdenscupsammendraget, er med på at Johannes er nødt til å delta for å vinne sammenlagt.

Per dags dato leder Klæbo verdenscupen med 122 poeng.