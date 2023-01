Northug: – Klæbo venter ikke

Johannes Høsflot Klæbo vant som ventet lørdagens sprint, første etappe av Tour de Ski, og sikret seg maksimalt med bonussekunder foran søndagens jaktstart, 10 kilometer klassisk.

De som skal henge på trønderen må gå fort, veldig fort, mener TV 2s langrennsekspert, Petter Northug.

Slik avgjorde Klæbo sprinten på nyttårsaften:

– Starter kjøret!

– Jeg tror at Johannes kommer til å åpne i kontrollert tempo, og han kommer ikke til å vente på noen, slik kanskje jeg hadde gjort. Det kommer til å gå såpass fort at Federico Pellegrino starter 7 sekunder bak Johannes, kommer til å slite med å få ryggen til vår mann.

Løypene og utforkjøringene i Val Müstair ble et tema både før og etter sprinten lørdag. Også søndagens traseer inneholder flere krevende nedoverbakker.

Tour de Ski-lederen på herresiden sa dette til NTB i går om temaet:

– Hvis folk er redd for å slå seg, burde de ha brukt mer tid på hvordan de skal takle svingene, i stedet for å bekymre seg for hvordan løypa er, sa trønderen som er storfavoritt til å stikke av med sammenlagtseieren til slutt.

Northug tror utforkjøringene kan bli avgjørende.

– Det er stigning ut fra starten noen minutter. Etter at den delen er unnagjort, så starter Johannes kjøret. Det krever god teknikk i utforkjøringene, det har jo Johannes og jeg tror han kommer til å avgjøre dagens jaktstart i dette terrenget, forklarer Northug.

De som starter nærmest Johannes Høsflot Klæbo på dagens jaktstart er ingen trusler i sammendraget, det er spesial-sprintere.

Første utfordrer i sammendraget er Pål Golberg på startnummer 9, han går ut 37 sekunder bak Klæbo.

– Venter du?

– Sånn sett blir jo dette som en 10 kilometer med intervallstart for Johannes. Jeg tror Johannes har satt seg selv i en drømmesituasjon til å vinne Tour de Ski for tredje gang, etter dagens etappe, sier Petter Northug. Ledelsen i sammendraget kan komme til å øke!

TV 2 spurte Johannes Høsflot Klæbo etter gårsdagens sprint om taktikken på søndagens jakstart:

– Kommer du til å vente på de bak?

– Det er ikke sikkert, nei. Vi får se.

Mye tyder på at Klæbo tenker i samme bane som TV 2s langrennsekspert, Petter Northug.

– Heng på Karlsson

I kvinneklassen blir det en annerledes jaktstart fordi vinneren av sprinten, Nadine Fähndrich kommer til å bli hentet inn av en gruppe løpere.

– Sjef i denne gruppa er svenske Frida Karlsson. Hun ser nå at muligheten til å vinne sammenlagt ble styrket ved at Jessica Diggins ikke kom seg videre fra prologen og starter over minuttet bak. Det flotte er at vi har tre norske jenter som starter omtrent samtidig med Karlsson, Udnes Weng-søstrene og Anne Kjersti Kalvå. Den norske trioen må gripe muligheten: Heng på Karlsson!

DYST: Frida Karlsson takker Anne Kjersti Kalvå for dysten, mens Tiril Udnes Weng ser på, søster Lotta Udnes Weng ligger utmattet på bakken. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Men, hun kommer til å gå fort?

– Ja, men jeg mener Kalvå og Tiril Udnes Weng må tørre å være offensive og de er også gode nok til å følge Karlsson, sier Northug som er litt usikker på hvordan Karlsson takler et distanseløp i høyden uten å være høydeakklimatisert.

– Det er de norske jentene, slår eksperten fast.

10 km. jaktstart klassisk, kvinner:

1. Nadine Fähndrich

2. Maja Dahlqvist + 11 sek.

3. Lotta Udnes Weng +17

4 Tiril Udnes Weng +17

5 Frida Karlsson +19

6 Anne Kjersti Kalvå +21

15. Mathilde Myhrvold +057

24. Silje Theodorsen +1.03

36. Astrid Øyre Slind +1.10

40. Jessica Diggins +1.11

45.Julie Myhre +1.12

51. HeidiWeng +1.15

61. Margrethe Bergane 1.19

10 km. jakstart menn:

1. Johannes Høsflot Klæbo

2. Federico Pellegrino + 7 sek

3. Michal Novak +16

3. Sindre Bjørnestad Skar +17

5. Lucas Chanavat + 19

6. Richard Jouve +23

9. Pål Golberg +37

18. Simen Hegstad Krüger +0.59

22. William Poromaa+1.01

25. Didrik Tønseth +1.02

42. Martin Løwstrøm Nyenget +1.11

45. Emil Iversen +1.11

47. Sjur Røthe +1.12

48. Hans Christer Holund +1.12