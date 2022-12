Northug: – En fordel ikke å se Johaug

Petter Northug, her på jobb for TV 2 under verdenscuprennene på Lillehammer tidligere i år. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

TV 2s langrennekspert lar seg både imponere og overraske over de sterke resultatene de Norge på levert på kvinnesiden i år. Han mener det er flere faktorer som ligger bak suksessen.

Northug mener at Therese Johaugs exit fra verdenscupsirkuset har slått veldig positivt ut på mange områder. Også for de norske jentene.

– Det er en fordel ikke å se Johaug på trening gjennom sommeren og høsten. Da slipper man å bli matchet mot henne på hver økt, for det kan være tøft. Hun er så rå og sterk på trening. De får fortsatt bruk for kunnskapen hennes i treningsarbeidet, sier Northug.

Trønderen trekker spesielt frem hvordan Anne Kjersti Kalvå og Tiril Udnes Weng har prestert i år.

– Det har vært utrolig imponerende med et offensivt kvinnelag på hugget. Kalvå var i nærheten i starten av sesongen, så fikk hun endelig den fortjente pallplassen. Tiril ledet verdenscupen sammenlagt. Det blir også spennende å følge duellen med svenskene på nyåret. Det vil bli pratet mye om.

Og på kvinnesiden er det flere nasjoner som er med i toppen.

– Det er gøy å se mange nasjoner som er med på prege løpene. Det øker spenningen.

Han trekker også frem de nye trenerne Kveen og Svarstad.

– Det virker som om jentene trives under de nye trenerne. Mange presterer rundt dem. Weng har lyst opp også. Det er et veldig spennende lag nå. Mange er positivt overrasket, inkludert meg selv, sier Northug.

Advarer herrene

De norske langrennsherrene har stort sett tapetsert pallen i verdenscupen så langt denne sesongen. Men Northug advarer mot at ting kan bli tøffere utover i sesongen.

– Det er bra at de norske går fort. Vi ønsker det. Men det blir mer konkurranse på nyåret. Vi vet at mange av de beste utlendingene allerede er kvalifisert for VM, mens mange av de norske er nødt til å gå fort før jul for å få lov til å dra til VM, sier Northug.

– Mange topper formen tidlig. Det er med på å fremheve den norske dominansen tidlig i sesongen. Jeg håper det er en del som melder seg på utover. Det blir spennende å se om de klarer å vedlikeholde formen.

Northug mener at flere nordmenn kan komme til å slite med å holde på toppformen frem mot VM i Planica.

– Det risikerer vi. Det har vi sett i Norge før. Folk går fort tidlig i sesongen, men det kan være vanskelig å opprettholde. Det vet vi.

– De utenlandske utøverne fra mindre nasjoner topper formen inn mot mesterskap og har kun det som hovedmål. Jeg håper Norge får tøffere konkurranse.

Russlands fravær grunnet utestengelsen har også bidratt til at Norge har vunnet det meste på herresiden.

– I fjor var Russland sterkest i mesterskap. De virket bedre forbedret som lag. De er litt savnet, men vi skjønner at de ikke kan være med. For spenningen sin del er det litt trist. Det kunne krydret herreløpene litt. De har et utrolig sterkt lag som vil bli savnet etter jul også.

Samtidig viste sprinten i Davos at Johannes Høsflot Klæbo ikke er uslåelig.

– Det var et sjokk at Klæbo ble slått av Pellegrino der. Men så gikk han en bra 20 kilometer dagen etter.

– Klæbo sier han har fokus på VM, men han er nummer to i verdenscup også. Han har tidligere respondert veldig bra på høydeopphold og gått styggfort. Jeg tror vi får se ham i en utrolig sterk utgave når touren starter.

Tour de Ski starter med første renn på nyttårsaften.