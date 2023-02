Northug elsker svenske-reaksjon

Edvin Anger (20) spurtet inn til Sveriges første pallplass i en verdenscupstafett på seks år da laget tok andreplassen bak Italia, som vant på hjemmebane.

Etter rennet benyttet svensken anledningen til å svare de som har vært kritiske til det svenske herrelaget.

Da den svenske VM-troppen ble tatt ut tidligere denne uken, uttalte den tidligere langrennsstjernen Torgny Mogren at det er kun er tre fra Sverige som har mulighet til å ta medalje i VM i Planica.

– De kan gi faen i å slenge masse drit til oss, var Angers kontante svar til Expressen etter andreplassen.

SKEPTISK: Tidligere langrennsprofil og langrennsekspert Torgny Mogren. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Hylles av Northug

20-åringen var blant navnene som ble nevnt til å ta medalje, sammen med Calle Halfvarsson og William Poromaa.

– Det er mange som tviler på oss. Når man sjekker sosiale medier, er det mange kommentarer mot herrene om at vi ikke har noe i VM å gjøre, sier Anger til avisen.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug liker holdningen til det svenske stjerneskuddet.

– Han er ung og ikke redd for å si hva han mener. Jeg får mer og mer tro på ham, og Sverige kan virkelig ha noe på gang her. Jeg liker at han er offensiv og tør å si ifra.

– Det trenger skisporten, og det er veldig gledelig om man nå kan få en ny svensk stjerne i VM, fortsetter Northug.

GIR HÅP: Petter Northug får mer og mer sans for Edvin Anger. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Betyr mye

Selv om Sverige slo Norge i Toblach, blir det andre boller i VM skal man tro Northug, som blant annet peker på at Johannes Høsflot Klæbo ikke prioriterer verdenscupstafetter.

– I Planica kommer Norge til å knuse Sverige. Jeg har stor respekt for de som velger å gå her i Italia, men det er en ubetydelig stafett.

Han ser samtidig på det at Sverige brøt en vond statistikk som positivt for dem.

– Det betyr mye å få en opptur som dette. Da kan det være viktig å slå Norge og få den lille positive gnisten, selv om de norske er store favoritter, mener Northug.

– Det er bare å se hva vi gjorde i dag. Vi får til noe bra og om de vil være med på reisen får de være med i medgang og motgang, sier Anger om de som skulle tvile.

VM i Planica starter med sprint på langrennssiden den 23. februar.