Northug: Dette blir Norges stafettlag

TV 2s langrennsekspert Petter Northug er sikker på at trenerne har lagene klare.

En øvelse gjenstår før det blir stafett for kvinner og menn i VM i Planica.

Tirsdag er det 10 kilometer fristil for kvinner, mens herrene går 15 kilometer fristil onsdag.

– Jeg er sikker på at trenerne allerede har stafettlagene klare, og det må bli total formsvikt eller sykdom for at det skal bli endringer i mannskapet, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug. Foto: Terje Pedersen / NTB

Slind åpner

TV 2-eksperten sier at etter at Heidi Weng reiste hjem og med Astrid Øyre Slinds bronsemedalje så gir laget seg selv.

– Norge kommer til å starte med Astrid Øyre Slind. Hun er i god form, hun tåler litt kjør hvis Emma Ribom prøver seg. Og vi skal ikke se bort fra at det er Astrid som leder etter første etappe. Anne Kjersti Kalvå går andre etappe, Ingvild Flugstad Østberg på tredje og etter formen som Tiril Udnes Weng viste på teamsprinten så er hun en selvsagt ankerkvinne.

– Jeg tror formen blir bedre og bedre utover i mesterskapet, sier hun som leder verdenscupen, Tiril Udnes Weng.

Større sjanse for gull

– Betyr det at det på 4 x 5 kilometer stafett er større sjanse for å slå Sverige?

– Ja, det tror jeg. Vi stiller et jevnt og sterkt lag. Også skjer det jo alltid noe på stafetter. Sverige er favoritt, men nå vet Tiril hva Jonna Sundling gjør på slutten så vi skal by på kamp, sier Anne Kjersti Kalvå.

– Jeg er forberedt på å gå sisteetappe, jeg kjenner at det trigger meg, sier Tiril Udnes Weng.

– Jeg går hvilken som helst etappe, men det er andreetappe jeg har sett meg ut som «min», sier Kalvå.

Valnes på førsteetappe

Norge har flere alternativer i valget av de fire som skal gå herrestafetten, men Petter Northug er sikker på at dette blir laget:

Erik Valnes - Pål Golberg - Simen Hegstad Krüger - Johannes Høsflot Klæbo.

– Begrunnelsen for at dette er Norges lag?

REVANSJE: Erik Valnes brakk en ski under sprinten i Planica Foto: Terje Pedersen

– Valnes viste i NM og på sprinten at han er i god form og har de nødvendige fartsresurssene som gjør Valnes til den perfekte førsteetappe-løperen.

– Pål Golberg er blitt tryggheten selv, Hegstad Krüger blir mannen på tredjeetappe.

– Selv om Hans Christer Holund eller Harald Østberg Amundsen skulle vinne 15 kilometeren?

– Ja, Krüger er for det første i kjempeform, dette er en løype som passer han. Krüger får virkelig utnyttet teknikken sin, han går dobbeldans så det griner. Og ankeretappen er det ingen diskusjon, sier TV 2 langrennsekspert Petter Northug.