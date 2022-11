Northug: – Det er krig, Bolsjunov

I et TV 2-intervju etterlyser Aleksandr Bolsjunov støtte for at Russland skal delta internasjonalt. Det får TV 2s eksperterer til å reagere.

Etter Russlands invasjon i Ukraina har russiske idrettsutøvere blitt fryst ut fra internasjonal idrett, og verdenscupåpningen i Ruka denne helgen går uten Aleksandr Bolsjunov og de andre russiske løperne.

I et ekslusivt intervju med TV 2 sier Bolsjunov at det er vanskelig å ta innover seg at de russiske løperne må stå på sidelinjen hele sesongen.

– Jeg forstår frustrasjonen til Bolsjunov, han elsker å konkurrere. Det er livet hans. Det blir mye følelser i sving, spesielt denne helgen hvor verdenscupen starter, den har Bolsjunov lyst til å vinne. Den muligheten forsvinner også idet verdenscupen starter. Det er selvsagt tøft å erkjenne. Han skulle jo så gjerne møtt Johannes Høsflot Klæbo i Ruka, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

I samme intervju etterlyser Bolsjunov mer støtte til russiske utøvere, og mener folk i Vesten må slutte å skylde på russere for «alt mulig».

Det får Northug til å reagere.

– Russland er i krig med Ukraina, Bolsjunov! Langrenn er viktig for dem som driver med langrenn, men i den store sammenheng, som her, blir det helt uvesentlig. Det internasjonale skiforbundet, FIS, har helt riktig besluttet å utestenge russerne fram til det blir fred. Jeg er overbevist om at den beslutning har bred oppslutning blant utøverne her i Ruka, understreker Northug.

– Ingen artig situasjon

Johannes Høsflot Klæbo er den største stjernen i Ruka. Han sier dette om Aleksandr Bolsjunov:

– Som utøver har Bolsjunov det sikkert skikkelig kjipt. Han trener, som meg, for å gå verdenscup og mesterskap. Det er jo ingen artig situasjon han er i. Og jeg vil jo også møte de beste i alle renn. Men, krigen må avsluttes før jeg får møte Bolsjunov, sier Johannes Høsflot Klæbo.

TV 2 s andre langrennsekspert, Petter Soleng Skinstad, sier dette om utspillet til Bolsjunov.

– Fra et utøverperspektiv har jeg null problemer med å skjønne at Bolsjunov selv synes denne utestengelsen er dypt urettferdig. Bolsjunov må likevel forstå at enkelte ting er større, viktigere og mer alvorlige enn skirenn, sier Petter S. Skinstad, TV 2s langrennsekspert og legger til:

– At du selv representerer og er lønnet av et land som går til krig mot nabolandet er et eksempel på noe som skal og må veie tyngre enn sportslige hensyn. Vi i Vesten må forstå at det som kommuniseres rundt krigen i Ukraina i våre medier er helt annerledes enn det som kommer ut i russisk media, og det kan naturligvis forklare noe av reaksjonen fra de russiske utøverne. Samtidig ønsker de vel neppe å risikere å sage av greina de selv sitter på, da russisk idrett er tett knyttet opp mot staten og militæret.

Håper utestengelsen varer lenger enn krigen

Skinstad er forundret over at russerne ikke forstår alvoret i situasjonen.

– Selv om Bolsjunovs uttalelser strengt tatt ikke er det verste eksempelet på dette. For meg er det mer enn åpenbart at russerne ikke kan delta så lenge det pågår en krig i Ukraina, der tusenvis av uskyldige menneskeliv går tapt, sier Skinstad, og fortsetter:

– Er det opp til meg, vil også utestengelsen vare langt utover en krig vi forhåpentligvis ser slutten på ganske snart. En lengre utestengelse vil være en passende straff for et land som elsker sine idrettshelter, men som nå må forstå at det ikke nytter å holde på som Russland gjør i Ukraina i dag, avslutter Skinstad.