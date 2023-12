Northug avslører: – Har ikke gitt opp

I FORM: Petter Northug viser gryende form, og utelukker ikke at han satser mot VM på hjemmebane i 2025. Foto: Kristin Grønning / TV 2

TOBLACH (TV 2): Petter Northug utelukker ikke at han stiller til start i VM i Trondheim i 2025. Til TV 2 gir han svar på hva som skal til for å motivere ham.

Siden den tidligere skikongen og nåværende TV 2-profilen gjorde comeback i skisporet i 2022, har det blitt spekulert i om han har som mål å gå VM i Trondheim i 2025.

Den siste tiden har han vist stadig bedre form. I romjula vant Northug det lokale Skallrennet.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg har fått det til å fungere igjen den siste måneden. Etter en litt for tøff oktober hvor jeg måtte justere meg inn med litt sykdom, har jeg fått svar igjen. Jeg synes det er veldig artig at det svarer igjen. Nå gleder jeg meg til å gå langløp igjen på nyåret, sier TV 2s langrennsekspert.



Det store målet denne sesongen er å hevde seg i toppen i Vasaloppet.

3. mars avholdes det 90 kilometer lange rennet i Sverige.

– Jeg håper at jeg kan kjempe om en topp 10. plassering. Det er målet mitt. Det er god tid til rennet, så jeg tror at jeg skal klare å komme i såpass god form at jeg kan være med lenge der. Det er drømmen, sier han.



En drøm om VM?

Som tidligere trøndersk skikonge, kommer han ikke utenom spørsmål om han har en drøm om å gå VM på hjemmebane i Trondheim neste vinter.

Northug er til TV 2 åpen om at han ikke har bestemt seg for om han skal satse mot å kunne stille til start i mesterskapet.

– Vi får se. Jeg har ikke gitt opp det helt. Til våren skal jeg gjøre en vurdering.

– Det er en kabal som må legges da. Jeg må se hva hodet vil. Så skal jeg konkurrere nå langt ut i april. Det spørs litt hvilke svar jeg får i konkurransene resten av sesongen, sier han.

– Er VM noe du tenker en del på?



– Jeg tenker på det, men det er mest at det kommer et VM. Kanskje ikke så mye fra et utøverperspektiv. Men det er veldig gledelig at vi skal ha VM på hjemmebane igjen. Det synes jeg er artig!



– Det er jeg langt unna



– Hvor god tror du at du er nå sammenlignet med ditt siste år på landslaget?



– Det er jeg langt unna. Nå trener jeg annerledes. Det er staking. Jeg er ikke der at jeg kunne gjort det så bra i en vanlig verdenscupløype. Jeg trener for lengre løp. Det er to helt forskjellige treningshverdager, sier Northug.

Han begrunner det med at han har blitt eldre, trener noe mindre og kombinerer satsningen med jobb.

– Det er ganske langt unna en VM-form og sånn jeg var på landslag.

– Har du et perspektiv på hvor lenge du skal satse?



– Ikke akkurat nå. Det bllir nok i hvert fall et par sesonger til. I hvert fall ut 2026. Så får vi se da om jeg går på nye sesonger eller gir meg. Det vet jeg ikke, svarer 37-åringen, som 6. januar fyller år.

Redaksjonen opplyser: Petter Northug er tilknyttet TV 2 som kanalens langrennsekspert.