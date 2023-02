Northug advarer: – Jeg hadde ikke gjort det

Lite stemte for en sykdomspreget Tiril Udnes Weng, som har fått alt annet enn gode svar etter helgen i italienske Toblach.

– Jeg må gjøre en rask evaluering av hva jeg gjør fremover nå. Planen er å dra til høyden, men det er ikke sikkert kroppen min er klar for det, sier hun til Viaplay.

En 29. plass på 10-kilometeren lørdag og kvartfinale-exit på sprinten fredag er fasiten.

– Det var noe energiløst over Tiril i dag. Hun manglet litt trøkk, så det ut som, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

– Men jeg vet selv at kroppen kan variere etter Tour de Ski. Da kan du få noen svarte dager. Jeg tror at dette var et arbeidsuhell, legger han til.

TØFF HELG: Tiril Udnes Weng hadde en tung dag i sporet. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

– Hadde ikke gjort det

Til Viaplay hintet Udnes Weng til at hun heller kunne dra hjem, istedenfor å dra på høydesamling i italienske Lavazze før VM.

Det fraråder Northug henne å gjøre.

– Jeg hadde ikke droppet høydesamlingen. Jeg hadde dratt opp dit, tenkt at jeg har vært så sterk denne sesongen, slappet av der og gjort jobben.

– Det er enkelt å svartmale når ting ikke fungerer. Det er naturlig at hun er skuffet, hun leder jo verdenscupen sammenlagt. Nå må hun sette seg ned med trenerteamet og få riktig veiledning, fortsetter langrennseksperten.

Northug tror Udnes Weng trenger noen hardøkter for å komme seg tilbake i slag.

– Nå må ikke de negative tankene få sette seg. Hun må snu det så fort som mulig, sier han.

Selv sa Udnes Weng dette om valget til Viaplay:

– Jeg har ikke tenkt på det ennå, men jeg må begynne å tenke på det nå, sa hun bestemt samtidig som hun avlyste morgendagens stafett:

– Det gjør jeg ikke, det har jeg ikke sjans til, var vurderingen til kanalen.

FRARÅDER: Petter Northug håper Tiril Udnes Weng drar på høydesamling. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Åpenbart preget

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad mener Udnes Weng må bestemme seg.

– Det er åpenbart at Tiril er preget av sykdommen hun har vært gjennom, så det viktigste hun kan gjøre nå er å finne ut om hun trenger mer hvile eller mer trening for å komme tilbake i form.

– Hvile har sjelden gjort stor skade, men for å finne tilbake til den absolutte toppformen er hun selvsagt avhengig av å få trent godt også, fortsetter Skinstad.

Han legger til at han har forståelse for at valget gjør Tiril usikker på veien videre.

Viaplays langrennsekspert Niklas Dyrhaug er klar på hva 26-åringen burde gjøre.

– Jeg tror det er lurt å dra hjem og finne roen på hjemmebane. Trene fornuftig og kall det «den gamle oppskriften» som funket så bra tidligere. Få tilbake overskudd og selvtillit før VM, var hans råd.

– Jeg har fortsatt tre uker til VM og mye kan skje, men jeg skulle gjerne hatt litt mer saft i beina, sa Udnes Weng til Viaplay.