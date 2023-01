Norsk tabbe: – Flaut

Frida Karlsson var suveren og vant jaktstarten i Oberstdorf 14,1 sekunder foran Krista Pärmäkoski.

For Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå ble det ingen god dag. De to havnet drøyt halvannet minutt bak Karlsson.

Udnes Weng forteller til Viaplay at den mentale kampen med seg selv var tøff. På et tidspunkt hektet hun i lagvenninne Kalvå.

– Man så dem bare forsvinne mer og mer foran der, og jeg hadde ikke sjans. Jeg er veldig glad når Anne Kjersti kom opp som ga litt ekstra energi, men jeg klarer å ødelegge for henne så jeg har litt dårlig samvittighet, sier Udnes Weng til kanalen.

– Jeg felte henne og så gikk jeg så tett på at jeg sto stille selv. Det er flaut og ekstremt dårlig. Jeg beklaget for det, det skal ikke skje, fortsetter hun.



MÅTTE BEKLAGE: Tiril Udnes Weng hektet i Anne Kjersti Kalvå. Foto: Terje Pedersen

– Slet fra første sekund

Kalvå beskriver rennet som «skikkelig tøft» til TV 2.

– Jeg slet fra første sekund, og jeg prøvde å bite fra meg så lenge jeg kunne, men da strikken røk, var det tøft. Da ble det en kamp om å holde unna de bak og tape minst mulig til de fremover. Det var hardt, sier Kalvå.

TV 2s langrennsekspert Petter Northug er noe skuffet over de norske jentene.

– For de norske jentene blir det en kamp om å holde unna for gruppa bak. Det klarte de akkurat, men litt synd med tanke på sammendraget at det ryker så mange sekund på de siste tre rundene, men det var ikke noen tvil at det gikk fort i dag, sier Northug.

BEST: Frida Karlsson var overlegen på jaktstarten i Oberstdorf. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Hentet inn forspranget

Svenske Karlsson var først ut i jaktstarten med den norsk-finske trioen Pärmäkoski, Kalvå og Udnes Weng hakk i hæl. Sistnevnte startet 20 sekunder etter den svenske profilen.

Den avstanden ble de første kilometerne mindre og mindre. På måling ved 7,1 kilometer var kvartetten samlet.

Raskt ble det først for tøft for Kalvå å henge med teten, før også Udnes Weng mistet Pärmakoski og Karlsson.

Med 17 kilometer passert var duoen over minuttet bak den finsk-svenske duoen.

Dermed var det de to som skulle kjempe om seieren. Karlsson hadde få problemer med å kvitte seg med finnen og kunne juble alene inn til mål.