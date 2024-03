Norsk ordkrig: – Blir for dumt!

MØTER MOTSTAND: Heidi Weng har blandet støtte innad i laget rundt sine meninger om femmil for kvinner. Foto: Torstein Wold / TV 2

HOLMENKOLLEN (TV 2): Innad i det norske laget er de svært uenige før et av vinterens største renn.

– Å være skuffet over å få gå her, det skjønner jeg bare ikke. Jeg synes det er rått!

– Det er femmila i Kollen som er det heftige rennet. Tremila synes jeg er litt barneskirenn i forhold, sier Astrid Øyre Slind med et smil til TV 2.

Uttalelsene kommer som et svar på Heidi Wengs intervju med NRK tidligere denne uken.

Til kanalen kalte veteranen femmil for «turrenn».

UENIG: Astrid Øyre Slind er langt ifra enig med Heidi Weng i at femmil er et turrenn. Foto: Terje Bendiksby

Det smiler Øyre Slind av.

– Synes du det er syting?

– Jeg synes det er defensivt, ja. Det her er vi trente til å gjøre. Å nedgradere det størst rennet til turrenn synes jeg blir for dumt! Jeg skjønner ikke at det skal være negativt, svarer Øyre Slind.



Lotta Udnes Weng er derimot enig med Weng.

– Jeg stiller meg bak det. Jeg tror ikke resultatlista blir så mye annerledes. Det blir nok heller større avstander, kjedelige for løperne og kjedeligere å se på. Jeg klarer ikke se så mange gode argumenter for femmil, sier hun til TV 2.

ØNSKER ENDIRNG: Heidi Weng ser gjerne at damene går tilbake til å gå tremil. Foto: Terje Bendiksby

Da Weng møtte pressen på siste økt før lørdagens femmil, var hun til TV 2 ikke spesielt interessert i å snakke mer om lengden på lørdagens distanse.

– Vi tar det etter rennet i morgen, gjentok hun flere ganger.



Etter flere spørsmål valgte 32-åringen likevel å begrunne uttalelsene sine.

– Langrenn er en idrett hvor det er ekstremt mange skirenn på kort tid. Når du går Ski Classics er det ekstremt få ganger du stiller til start. Sånn er det dessverre ikke i langrenn. Vi har et ekstremt hardt program med mange renn.

Hun mener det blir for kort tid til å hente seg inn mellom rennene.

STØTTER WENG: Lotta Udnes Weng er enig med Heidi Weng i at femmila er unødvendig lang. Foto: Terje Bendiksby

– Sikkert flaut!



– Fem skirenn på åtte dager, hvor du starter med femmil .. Det er greit for de som bare skal gå i morgen. Men skal du få alle til å gå mange skirenn, kan du sette spørsmålstegn ved det.

Udnes Weng tror damene bare må bli vant til å gå femmila.

– Det sikkert flaut å gå tilbake på det gamle. For min del mer enn nok med tremil. Jeg tror mange på start er enige i det, sier hun.



Marte Skaanes plasserer seg et sted midt imellom de foregående på hvor hvilket standpunkt hun tar i saken.

– Jeg er veldig uenig i at tremila er et barneskirenn. Det er brutalt nok å gå tremil her. Femmila kan skille mye, sier hun.



– Er det likestilling at dere skal gå femmil?



– Det er det evige spørsmålet .. Vi går jo like langt, men vi går mye lengre tidsmessig. Så får vi høre at maratonløperne gjør det de og, men de gjør det tre ganger i sesongen, så er de ferdige. Vi skal rett på nye skirenn, svarer Skaanes.

Du kan se femmila på TV 2 fra 10.30 lørdag.