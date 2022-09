Norge trekker seg fra FIS-møter på grunn av Russland – har allerede møtt russiske ledere

Det sier Torbjørn Broks Pettersen overfor VG.

– Jeg var på vei til toget nå snart, men nå holder jeg meg hjemme. Den norske delegasjonen står over har jeg nettopp fått beskjed om. Det er vanskelig å sitte i møte med russere nå, sier Torbjørn Broks Pettersen, som representerer Norges Skiforbund i flere langrennskomiteer i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

UTTALER SEG: Russlands skipresident Jelena Välbe. Foto: Terje Pedersen / NTB

Slik reagerer Russlands skipresident Jelena Välbe:

– Det er ikke noe nytt at det norske forbundet fortsatt ikke ønsker at russere skal delta, sier Jelena Välbe til TV 2.

22. oktober skal FIS Council ta stilling til russisk og belarusisk deltakelse kommende sesong.

Norges tidligere skipresident Erik Røste sitter i FIS Council.

Erik Røste sitter i FIS Council. Foto: Annika Byrde

– Min holdning til det brutale overgrepet på Ukraina og det ukrainske folk er godt kjent. Jeg har vært krystallklar på at det er helt ekstraordinært og krever ekstraordinære tiltak. Jeg jobbet derfor svært aktivt for russisk og belarusisk utestengelse i mars. Ingen ting har endret mitt syn. Utestengelsen bør etter min mening ikke bare gjelde for utøverne, skriver Røste i en tekstmelding til TV 2.

Møtte russiske ledere i sommer

TV 2 har fått bekreftet at skipresident Tove Moe Dyrhaug er på plass i Zürich. Der er også Clas Brede Bråthen og lederen i hoppkomiteen, Stine Korsen. I en sms til TV 2 skriver Bråthen at det er en litt uoversiktlig situasjon akkurat nå.

TV 2 vet at norske ledere allerede har vært i møter med russisk deltagelse i Sveits. Flere kilder i Skiforbundet forteller at det i løpet av sommeren også har vært møter der Norge har deltatt sammen med russiske skiledere. Først da flertallet av de norske skilederne landet i Zürich fikk de vite at langrenn hadde bestemt seg for å boikotte møtene så lenge russerne var med.

De siste timene har alle grenene i Skiforbundet, sammen med avtroppende generalsekretær Ingvild Bretten Berg, kommunikasjonssjef Espen Graff, og FIS-styremedlem Erik Røste sittet sammen og diskutert hva Norge gjør resten av høstmøtet som går fram til fredag. Slik TV 2 forstår det var det ikke diskutert en felles holdning rundt russisk deltagelse før i dag. Akkurat nå sitter skistyret sammen for å diskutere hva Norge gjør videre i saken.

– Tydelig og godt signal



TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad støtter at Norges Skiforbund dropper møtene.

– Tydelig og godt signal fra Norges Skiforbund. Dersom russisk deltakelse på FIS-møtene i neste omgang resulterer i russisk deltakelse i verdenscupen, samtidig som krigen i Ukraina fortsatt pågår, mener jeg boikott også i verdenscupen vil være eneste riktige løsningen av Norges Skiforbund, sier Skinstad.

– Enkelte samarbeidspartnere har allerede signalisert at de vil trekke seg ved eventuell russisk deltakelse, og jeg forventer at både det norske og en rekke andre skiforbund i så fall følger opp med det samme, fortsetter Skinstad.