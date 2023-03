Norge tok VM-gull på stafetten: – En sinnssyk opplevelse

PLANICA (TV 2): Ingvild Flugstad Østberg rykket fra Frida Karlsson på 3. etappe og Anne Kjersti Kalvå sikret et overraskende norsk gull.

Et monsterrykk fra Ingvild Flugstad Østberg sørget for at Anne Kjersti Kalvå gikk ut på den siste etappen med en ledelse på seks sekunder ned til Tyskland.

Trønderen tok vare på ledelsen og økte til sine konkurrenter. Dermed kunne Norge juble for den første norske gullmedaljen på kvinnesiden i mesterskapet.

– En sinnssyk opplevelse, sier ankerkvinne Anne Kjersti Kalvå til NRK.

– Det var helt rått. Det var en blanding av nerver, glede og spenning. Alt bruste inni kroppen da jeg gikk, sier Ingvild Flugstad Østberg til TV 2.

SEIERSGLIS: Anne Kjersti Kalvå og Norge vant 4x5 km stafett for kvinner under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer JUBEL: De norske gulljentene! Foto: Borut Zivulovic Les mer INN TIL GULL: Ankerkvinne Anne Kjersti Kalvå. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2 Les mer

Gjøvik-jenta gikk en formidabel tredje etappe og la mye av grunnlaget for den norske stafett-suksessen.

– Det har vært en lang vei hit for min del, sa en rørt Flugstad Østberg til NRK.

– Jobben Ingvild gjør i dag er så imponerende. Hun er tilbake for godt, skryter Kalvå.

Tiril Udnes Weng, Astrid Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg og Anne Kjersti Kalvå forsvarte dermed gullet fra VM i Oberstdorf for to år siden.

– Jeg kunne ikke fått en større opplevelse enn dette, sier Øyre Slind til TV 2.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad var selvsagt fornøyd.

– Det er den beste dagen i hele VM å vinne gull på, sier han til NRK.

Massiv skryt fra ekspertene

– Det er en 100 prosent perfekt gjennomført stafett av Norge. Laguttak, smurning og taktikk, sier TV 2-ekspert Petter Soleng Skinstad.

Også ekspertkollega Petter Northug er mektig imponert.

– Det er en kjempeprestasjon av de norske jentene. Det var et lag som hele sesongen har hørt at de er langt bak Sverige, og ikke har klart å fylle tomrommet etter Johaug og Bjørgen. I første mesterskapsstafett så slår de altså Sverige, som var storfavoritt. Dette betyr så mye for det norske damelaget. Det er bare å gratulere!

Svensk fiasko

For Sverige ble stafetten en stor nedtur.

På den andre etappen klønet Ebba Andersson det til, før Frida Karlsson ble parkert på 3. etappe. Maja Dahlqvist gikk Sverige inn til bronsemedalje.

Tyskland tok sølvet, over 20 sekunder bak de norske gullvinnerne.