Nekter for uro: – Ingen problemer

Etter måneder med diskusjoner med Norges Skiforbund, kom de for drøyt to uker siden til enighet om en avtale som gjør at han får gå verdenscup for Norge.

Fredag begynner verdenscupen i Ruka, Finland. Der er Klæbo på plass.

Da han landet onsdag ønsket han ikke å snakke med TV 2, men torsdag møtte han pressen.

– Det var fint. Alt er som det pleier å være, sier han.

– Det har vært litt uro. Hva har du fått sagt nå som du er tilbake?

– Vi har ikke snakket noen ting ennå. Vi har så vidt startet. Nå er det først og fremst fokus på å gå skirenn, svarer han.

– Føler du deg hundre prosent velkommen tilbake?

– Ja, det er ikke noe vondt å si om noen her. Jeg trives med å være på tur med dem. Det er ingen sure miner fra min side, svarer Klæbo.

KLAR: Johannes Høsflot Klæbo er klar for verdenscupstart, men noe usikker på formen. Foto: Caroline Simonsen

– Ville vært å lyve

Han innrømmer etter at han måtte stå over den nasjonale åpningshelgen på Beitostølen med sykdom, at han er noe usikker på formen.

– Hva er den store målsetningen denne sesongen?

– Målet er å kjempe om verdenscupen sammenlagt. Det ville vært å stå og lyve om jeg sa noe annet.

Han innrømmer at den representasjonsavtalen han til slutt undertegnet ikke var hva han hadde sett for seg i utgangspunktet.

– Jeg vet ikke om noen hadde sett for seg det. Det var ikke målet vårt. Vi hadde helt andre mål, sier han.

– Hvordan er det å være på plass her igjen?

– Det er godt å se alle igjen. Jeg har ikke sett noen av dere på sommeren og høsten. Jeg har savnet dere, svarer Klæbo pressen og smiler, før han fortsetter:

– At interessen er sånn som den er, er vi helt avhengige av. Det tror jeg er viktig at vi også setter stor pris på.

Han gjentar hva han tidligere har sagt om at han målet hans er å være på landslaget, og at vi får se hvordan det blir neste år.

– Har det vært mer støy enn du forventet etter at du gikk ut av landslaget?

– Det er faderen som har tatt det meste. Det har vært støy, det er naturlig. Jeg føler vi har stått trygt og godt i det, svarer han.

PÅ PLASS: Johannes Høsflot Klæbo på flyplassen i Rovaniemi på vei til verdenscupåpning i langrenn. Han ville ikke snakke med pressen på flyplassen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ønsker han tilbake

I løpet av månedene med mye støy rundt Klæbos konflikt med Skiforbundet, var flere av lagkameratene kritiske til hvordan det hele hadde blitt håndtert.

Simen Hegstad Krüger var en av dem. Han er glad for at konflikten er løst og at Klæbo er på plass i Finland.

– Det er nå bra at han er en del av gruppa igjen. Det føles ganske som normalt. Nå skal vi ut og konkurrere for Norge alles sammen. Da er vi et lag, sier han til TV 2.

Også Pål Golberg er glad for å ha Klæbo tilbake.

– Du har varslet at du ville ta en prat med han når han kom tilbake, skal du det?

– Ta en prat høres alvorlig ut. Det er naturlig at vi kommer til å drifte innom det. Det jeg er ute etter er å prate om veien videre. Det virker som han er innstilt på å være en del av landslaget. Vi må finne ut hva som skal til for det, sier han til TV 2.

– Du har lyst til å bidra til å få han tilbake på landslaget?

– Absolutt. Markedsmessig er vi avhengig av å ha de største profilene på landslaget for å være attraktive. Det tror jeg vi er enige om alle sammen.

Han frykter Klæbo i sporet allerede i helgen.

– Jeg er redd for at det er fryktelig sterkt, sier han om hva han tror vi kan vente oss av Klæbo.

NULL PROBLEM: Sprinttrener Arild Monsen er klar på at stemningen er god med Johannes Klæbo tilbake i gruppa. Foto: Geir Olsen

Nekter for uro

Sprinttrener Arild Monsen nekter til pressen for at det har vært et behov for å renske luften i Finland, og står fast på at det har vært helt problemfritt å få Klæbo tilbake.

I møte med pressen ble han spurt om det har vært kunstige smil rundt bordet. Det nektet han for, og var klar på at stemningen er god.

– Det her går veldig fint. Det er ingen problemer. Vi har det bra. Det er ikke noe som opptar laget noe, sier han.

– Tror du han føler seg velkommen?

– Det tror jeg absolutt, svarer Monsen.