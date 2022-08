Nå skal han slå tilbake: – Det gikk over stokk og stein

Forrige sesong ble intet mindre enn begredelig for en av våre største langrennsstjerner, Emil Iversen.

– Når jeg ser tilbake på det, tenker jeg «faen, hvorfor gjorde jeg det?»

Sånn innleder trønderen når han får spørsmål om å forklare hva som gikk galt forrige vinter. Skal vi tro hovedpersonen selv så var det en hel del.

– Jeg fikk meg en lærepenge. Det gikk over stokk og stein, og det var mye som var litt for dårlig. Til slutt så sa det pang. Nå har jeg egentlig skjerpet inn på alle måter, sier Iversen.

Omgivelsene for dagens prat med TV 2 er av det idylliske slaget. På toppen av alpintbakken i hjembygda Meråker. Der står nemlig det 30-åringen omtaler som sin eneste suksess fra forrige sesong: «Domen».

Glamping i Meråker

Det var på senhøsten i fjor at Iversen og tre andre kompiser fikk ideen. De ville bygge en kuppel, eller «dome» som de sier på fint, på toppen av alpintbakken i hjembygda.

Noen måneder senere var luksus-domen et faktum.

– Man blir ikke akkurat Kjell Inge Røkke av dette, men vi synes det er artig og stas. Vi er jo glade i Meråker vi som holder på med, så der fint å vise det fram fra en kul side, sier Iversen, som kan fortelle at kompis-prosjektet ble sesongens store høydepunkt.

VELUR OG DUNDYNER: Emil Iversen koser seg med det han omtaler som «fjorårets eneste lyspunkt». Foto: Erik Paulsen

– Ja, det eneste lyspunktet mitt fra forrige vinter var egentlig at domen ikke røk i stormen, «Gyda». Vi var egentlig forberedt på at den skulle blåse ned til Stjørdal, men den står enda og det er et kvalitetstegn, ler han.

– Det var der jeg bommet

Spøkefull som alltid, men med utsikten over hjembygda foran seg, lar Iversen tankene fly til forrige sesong.

– Det viktigste er på en måte noe jeg har sagt hele karrieren, at du må være deg selv og du må trene på det som fungerer for deg. I fjor ble det en del intervaller som kanskje ikke ble på mine premisser, forklarer Iversen.

Den erfarne langrennsløperen peker på oppkjøringen til OL-sesongen som en av de største årsakene til forrige sesongs svake resultater.

– Det var intervaller som gikk over stokk og stein. Alle har jo et sterkt konkurranseinstinkt og ingen liker å tape en intervall, men av og til er det bedre å gjøre det. Du må jo være litt offensiv, men det er en blanding mellom det å være offensiv og smart. Det var der jeg bommet litt. Jeg ville litt for mye og tok kanskje litt for mange snarveier, men i år er det «back to basic», lover trønderen.

Jaget «treningskameraten»

Forrige sesong er heldigvis et ferdigskrevet kapittel for Iversen. Nå lover han bot og bedring til vinteren.

– Det kan komme noe godt ut av å ha en så dårlig vinter også. Jeg skal ikke sette alle pengene mine på at jeg kommer til å gjøre det veldig bra, men en del kunne jeg ha satt. Jeg føler meg mer grunnsterk i år enn jeg har gjort på en del år, sier han.

Den styrken har Iversen fått på plass ved å gå tilbake til gamle vaner. Sommeren har han stort sett brukt i klissblaut Meråker-myr.

ELG OG MYR: Trøndern har funnet den perfekte oppskrift for å prikke formen. Foto: Erik Paulsen

– Ja, jeg har vært i myra, og myra har aldri vært blautere. At det ikke er blitt skrevet mer om det været vi har hatt i Trøndelag... det burde jo ha vært en verdensnyhet. Det har egentlig ikke vært noen sommer. Det har vært ti grader og regn nesten hele sommer, men det er jo ekstra god trening når det er bløtt, humrer Iversen, som tidligere i sommer fant seg en ny treningskamerat i Meråker-fjellene.

– Det kan jo være litt kjedelig å stampe i myra i time etter time. Det er for spesielt interesserte, så da er det litt opptur å treffe en elg. Jeg synes det er artig, så jeg løp etter den, smiler han og legger til:

– Kyr, sau og elg. Det er mine treningskamerater.

Spesiell motivasjon

Og foran VM-sesongen kan myr-treningen fort bli avgjørende for en Iversen som har store ambisjoner.

– Målet mitt er en individuell medalje og stafett-gull. Så er det å være med å prege verdenscupen og vise meg fra min beste side som skiløper igjen, det klarte jeg ikke noe særlig i fjor, sier Iversen.

Den regjerende femmils-verdensmesteren har også en ekstra motivasjon denne sesongen. I sommer tok han nemlig båtlappen.

– Jeg fikk det i gavekort av noen kompiser i 30-årsgave. Foreløpig har vi bare en liten robåt på Funnsjøen, men fra og med jeg tok båtlappen og til jeg slutter med ski, så skal jeg spare penger til å kjøpe meg båt, forklarer han.

– Blir det noen stor båt da, da?

– Fortsetter jeg som forrige vinter blir det en kano eller en robåt, men får jeg litt fart på skiene blir det i alle fall en motorbåt med noen hester. Det er litt av motivasjonen, å prøve å gå noen gode renn sånn at jeg får inn litt ekstra premiepenger som kan legges til side, avslutter trønderen smilende.