Midt i sorgen ble han en vinner: – Pappa er fortsatt med meg

– Det er vanskelig å tro at man skal få til noe som helst i en slik sorgfull tid, men det er vel noe ekstra som bidrar, uten at jeg kan sette fingeren på hva det er. Men et eller annet som gir et ekstra «kick» er det.

Martin Løwstrøm Nyenget forteller om hva som skjedde sist vinter da han mistet pappa og samtidig ble en vinner av den prestisjetunge femmila i Holmenkollen.

Og etter Kollen vant han flere renn.

Her vinner Martin Løwstrøm Nyenget femmila i Holmenkollen to uker etter farens bortgang. Foto: Terje Pedersen, NTB.

Løwstrøm Nyenget som inntil da hadde hatt mange hederlige plasseringer, men vant aldri og hadde aldri gått i verken VM eller OL.

Så skjedde det noe. Og det skjedde samtidig med at hans far, Trond Nyenget, døde.

– Utfordringen til Martin har vært at han har vært jevnt god, men han har ikke hatt en joker eller et sparess å slå i bordet med når det skulle avgjøres. Han har manglet vinnerinstinktet. For fysisk har ikke Martin stått noe tilbake sammenlignet med de andre på laget, forklarer landslagstrener Eirik Myhr Nossum før han fortsetter:

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum og Martin Løwstrøm Nyenget. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Siste halvdel av sesongen falt den siste brikken på plass. Han turte å vinne skirenn. Det er over min begripelse at han klarte dette i en tid hvor sorg måtte tappe Martin for mye krefter.

Løwstrøm Nyengets «forvandling» som skiløper kom mens han var inne i en tøff sorgperiode, men under skirenn klarte han å mobilisere kreftene, selv når det utenfor idretten var tungt.

– Jeg har selvfølgelig tenkt på det, men pappas bortgang kan umulig ha vært positivt for mine prestasjoner. Jeg mobiliserte det jeg hadde av krefter i løpene, men utenfor sporet var det ganske så tomt, forklarer 30-åringen.

– Det var en periode hvor det meste utenom langrennssporet gikk tungt. Til og med oppvarming før renn var en prøvelse, jeg hadde lyst til å kaste inn håndkledet. Men da jeg kom i gang med løpene var jeg ganske pigg, utdyper Løwstrøm Nyenget.

Trond Nyenget gikk bort i februar tidligere i år. Foto: Privat.

– Pigg? Martin var verdens beste etter OL og ut sesongen, avbryter landslagstrener Myhr Nossum, før Hans Christer Holund bryter inn:

– Hvis jeg slår Martin til vinteren da er jeg pokker så god, sier langslagsveteranen.

Han har nettopp gjort unna ei treningsøkt med landslaget som er samlet på Sjusjøen, og Løwstrøm Nyenget er den som imponerer.

– Martin er rå nå, understreker Holund.

– Tjaa, det har gått bra en stund nå og ja, jeg føler meg ganske sterk. Jeg har vel aldri hatt en så god treningssommer som i år, sier Løwstrøm Nyenget selv som har beskriver sesongforberedelsene som topp, der sommeren har vært en fin blanding mellom ferie og trening.

Her får Løwstrøm Nyenget råd fra Thomas Losnegard ved Olympiatoppen Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Hvor mye er pappa med deg nå?

– Han er med på alt. Han er fortsatt det. Han var enormt viktig for meg, et forbilde og det var også han som fikk meg med på langrenn. Så det går ikke mange minutter mellom hver gang jeg tenker på pappa.