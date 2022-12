Mener Karlsson går uryddig: – Det må være lov å si

Flere av sammenlagtkanonene imponerte under sprinten i Val Müstair. Etter løpet ble Frida Karlssons oppførsel i feltet et tema.

Flere av sammenlagtkanonene tok seg helt til finalen på kvinnens sprint.

Ingen kunne gjøre noe med sveitsiske Nadine Fähndrich, som vant foran Maja Dahlqvist. Tre av sammenlagtfavorittene plasserte seg på plassene fire, fem og seks.

Verdenscupleder Tiril Udnes Weng ble fire, svenske Frida Karlsson fem og Anne Kjersti Kalvå endte sist i finaleheatet.

Etterpå innrømmet Kalvå at det til tider var utfordrene å gå på ski i samme felt som Frida Karlsson.

– Frida er ikke den stødigste nedover, var et par ganger hun holdt på å dra med meg i farta, men vi kom oss gjennom begge to. Jeg lå bak der, og da må man regne med å kunne havne i slike situasjoner, sier trønderen.

I TET: Anne Kjersti Kalvå (t.h) gjorde en god sprint i Val Müstair. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Hun får støtte av Tiril Udnes Weng.

– Hun går uryddig, det må være lov å si. Men hun har ikke gjort noe utenfor regelverket, understreker hun og legger til:

– Hun gikk bak meg hele finalen, så jeg merket det ikke, men hun har kanskje ikke så mye erfaring med å gå i felt.

Det er ikke første gang Karlssons uryddighet blir et tema i Tour de Ski-sammenheng.

TOPP 3: Hjemmehåpet Nadine Fähndrich seiret på hjemmebane. Her flankert av Dahlqvist og Udnes Weng. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Imponert over Kalvå

– Først og fremst gledelig med tre norske jenter i finalen, kanskje spesielt at Anne Kjersti Kalvå, som ikke er sprinter, tar seg helt dit. Tiril Udnes Weng plukker også viktige poeng, både i Tour-sammendraget og i verdenscupen sammenlagt, sier TV 2s langrennsekspert Petter Northug.

Kalvå innrømmer selv at hun ble litt overrasket over å komme så langt.

– Det var kanskje litt overraskende for min del óg. Jeg har gått bra skøytesprinter i høyden før og gikk bra i fjor, så hvis det skal gå bra i en sprint er det av denne typen. Jeg fikk gode svar i dag og har fått mye bra ut av dagen, sier hun til TV 2.

Frida Karlsson tok i likhet med sine norske kolleger viktige sekunder i sammendraget. TV 2s langrennsekspert lanserer nå Karlsson som den store sammenlagtfavoritten.

Amerikanske Jessie Diggins greide overraskende ikke å ta seg videre fra prologen.

– Det er ingen tvil om at Karlsson med finaleplass her blir den store favoritten framover, spesielt med tanke på at Diggins ikke kom seg videre fra finalen. Det blir utfordrende for Diggins å være med, når hun starter så langt bak Karlsson i morgen, sier Northug.

– Er du kvitt Diggins i sammendraget, Frida?

– Hun er nok revansjesugen nå. Diggins bruker å være god når det er tour og når det er mange løp på rad. Hun er en av de som klarer det, sier Karlsson.

– Hvem er din største utfordrer?

– Hadde dere tre norske i finalen? De blir vel å regne med!

Silje Theodorsen og Mathilde Myhrvold røk begge ut av kvartfinalen.