Mener Fossesholm er konkurransedyktig: – Hadde klart seg bra

FÅR STØTTE: Laget samler seg rundt Helene Marie Fossesholm og håper at hun tar seg tiden som trengs for å finne tilbake til gleden med idrett før hun kommer tilbake på start. Foto: Terje Pedersen

Landslagstreneren mener at Helene Marie Fossesholm absolutt er konkurransedyktig. Likevel tar hun pause. Heidi Weng er blant lagvenninnene som har forsøkt å hjelpe «lillesøsteren».

– For meg har gleden ved idretten og treninga alltid vært viktigst. I høst fikk gleden seg en liten brist, jeg har ikke vært meg selv, verken fysisk eller mentalt, skrev Fossesholm mandag i et innlegg på Instagram.



Hun som lenge har vært sett på som «den neste store», har slitt i flere sesonger, men i sommer sprudlet hun. Full av energi var hun offensiv, men måneder senere har hun bestemt at det ikke blir «så mye» langrenn før jul.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad har tett dialog med Fossesholm, og støtter 22-åringens avgjørelse om å ta en pause.

– Jeg opplever at hun trenger konkurransefri for å kanskje finne litt tilbake til idrettsgleden som tross alt er viktig å ha i bunn, sier han.

Det at Fossesholm nå tar en pause, betyr ikke at hun er i dårlig fysisk form.

TETT DIALOG: Landslagstrener Sjur Ole Svarstad og Helene Marie Fossesholm snakker jevnlig sammen. Det gjorde de også før hun tok avgjørelsen om å ta en pause fra konkurranser. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Absolutt konkurransedyktig



– Vi hadde en hardøkt sammen med en del av de andre jentene på laget i forrige uke. Hun er absolutt konkurransedyktig. Det er viktig å få sagt at hun hadde klart seg bra her (på Beitostølen), men man skal trives med det man driver med og glede seg til å komme til Beito, sier Svarstad.



Han får støtte av trener-kollega Stig Rune Kveen.

– Er hun konkurransedyktig nå?



– Ja, absolutt. Hun er ei som har det i seg. Vi er tålmodige med henne og gir henne tid til at hun kjenner at hun har lyst og har glede av å skulle ut for å konkurrere, svarer han.



PAUSE: Helene Marie Fossesholm har hatt en tung høst. Det har gjort at hun har mistet noe av gleden med idretten. Nå har hun bestemt seg for å ta konkurranse-pause. Foto: LINDSEY WASSON

Svarstad tror friperioden på sikt kan gjøre godt for Fossesholm, og landslagstreneren har stor forståelse for det hun nå kjenner på.

– Jeg har merket i høst at hun har vært litt betuttet. Hun har ikke helt vært seg selv. Vi har snakket om at gleden skal ligge i bunn, men den har til tider manglet.



– Det er nytt for henne og det er nytt for oss rundt henne å se henne sånn. Får man tenkt seg litt om kan man forstå at det kan komme en sånn dag. Hun har hatt mange opp- og nedturer de siste årene og opplevd mye, sier han.

ØNSKER Å HJELPE: Heidi Weng under pressetreffet på Beitostølen. Hun har tidligere fått god hjelp av Helene Marie Fossesholm da hun har hatt det tungt. Nå forsøker hun å hjelpe lagvenninnen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Ser at noe ikke stemmer



Heidi Weng har de siste årene slitt med ulike utfordringer som til tider har gått utover gleden med langrenn. Hun synes det er vondt å se at Fossesholm nå ser seg nødt til å ta en pause.

– Helene er som en liten lillesøster for meg. Jeg håper hun kommer på start etter hvert, men samtidig er det jo helsen som kommer først.

– Har du merket på henne at hun har hatt det sånn?



– Hun er en ekstremt livat person som har hjulpet meg mye, spesielt under korona da jeg ikke fungerte helt som jeg skulle. Jeg er veldig takknemlig for henne.

– Man ser jo at noe ikke stemmer. Jeg har prøvd å hjelpe henne så mye som mulig. Om det er godt nok vet jeg ikke, men jeg har i hvert fall prøvd.



KLAR: Anne Kjersti Kalvå trener om kvelden på Beitostølen skistadion. Hun hadde naturligvis ønsket at alle lagvenninnene var med i sesongåpningen denne helgen. Foto: Caroline Simonsen Losnegård / TV 2

Anne Kjersti Kalvå har også selv kjent på år med motgang før det løsnet skikkelig. 31-åringen tror Fossesholm med tiden vil komme tilbake i godt slag.



– Hun har hatt noen utfordrende år. I sommer fikk hun smaken på den gode formen, så da er det nok litt ekstra tøft å få en ny trøkk. Det er tøft å være en ung utøver som møter motstand. I hvert fall da hun hadde den gode starten på seniorkarrieren. Man sammenligner alt med det du har gjort før.



– Men dette livet går ikke på skinner. Alle møter forskjellige utfordringer på veien. Det handler om hvordan du takler det. Så må du sørge for at du har gode folk rundt deg som hjelper deg opp igjen, sier Kalvå.