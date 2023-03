Meldingen til foreldrene etter sølvet: – Det blir ingen barnebarn med det første

PLANICA (TV 2): Anne Kjersti Kalvå oppfordrer foreldrene til å slutte å mase etter barnebarn til etter VM i Trondheim om to år.

30 år gamle Anne Kjersti Kalvå vartet opp med en sterk avslutning og tok VM-sølv på tremila i Planica-VM. Svenske Ebba Andersson tok VM-gullet på overlegent vis.

Nå innrømmer Kalvå at hun er svært lysten på en medalje av det edleste metallet under VM på hjemmebane i Trondheim om to år.

– Jeg har lyst til å ta gullet i Trondheim, det har jeg. Jeg skal jobbe beinhardt for det. Det er det som er målet. Det er bare gullet på hjemmebane som teller, slår Anne Kjersti Kalvå fast overfor TV 2 etter sølvmedaljen på tremila i Planica.

SAMBOERE: Anne Kjersti Kalvå er samboer med langrennsløperen Didrik Tønseth. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Hun er er samboer med Didrik Tønseth (31), som har vært en etablert landslagsløper i en årrekke. Men paret har ingen planer om å bli foreldre med det første.

– Blir ingen barnebarn nå

Kalvå nøler imidlertid ikke med å utpeke sine foreldre, Sissel Gullbrekken og Tore Kalvå, til sine største støttespillere i karrieren.

– De har betydd alt for meg og lagt til rette for meg i alle år. Det har aldri stilt spørsmålstegn ved satsningen min, selv om de nok har tenkt noen ganger at «skal hun ikke gi seg, og gi oss noen barnebarn snart», ler sølvjenta Kalvå, og fortsetter:

– Nei, nå skal jeg bare nyte dette livet her og kose meg på langrennssturer med jentene. Det er få som får oppleve det jeg får, konstaterer hun.

– Så det blir ingen barnebarn med det første?

– Nei, det blir ikke det, svarer Kalvå og smiler lurt.

SØLV; GULL OG BRONSE: Anne Kjersti Kalvå fra Norge, Ebba Andersson fra Sverige og Frida Karlsson fra Sverige på pallen etter 30 km for kvinner under ski-VM 2023 i Planica, Slovenia. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Mange har nok tvilt på meg

Kalvå tok sin første individuelle VM-medalje med sølvet på tremila. Tidligere i mesterskapet har hun tatt VM-gull på stafetten og sølv på lagsprinten.

Sesongen og karrieren har imidlertid vært preget av både oppturer og nedturer. Blant annet fikk hun korona under Tour de Ski denne sesongen.

– Det har vært en lang vei, det har det. Med mye opp og nedturer. Jeg tror nok det er mange som har tvilt på meg opp gjennom og ikke trodd at jeg skulle stå her med tre medaljer i dag i et mesterskap, sier Sølv-Kalvå.

Trenerne Stig Rune Kveen har sammen med trenerkollega Sjur Ole Svarstad vært de to viktigste i måten hun har slått igjennom på dette året.

– Jeg har hatt troen på meg selv. Jeg har i år fått team rundt meg som er med meg på den prosessen og som har like sterk tro på meg som jeg selv har om at vi skal klare dette. Så gir det resultater, mener hun.

Se sølvrykket til Kalvå

– Det bor en faen i meg

Kalvå føler at hun i en alder av 30 år omsider har fått ut det potensialet som ligger i henne i langrennssirkuset.

– Jeg tror jeg alltid har hatt den indre driven og følt at det har vært noe mer i meg enn det jeg har fått ut. Det bor en faen i meg. Jeg har noe i skallen som jeg får brukt for i dag og får brukt for i mange tøffe stunder som skiløper, sier sølvvinneren, og fortsetter:

– Selvfølgelig er det jeg driver med frivillig, og det er underholdning, men for meg så er det livet mitt. Det er det jeg står opp for hver eneste dag. Det er stort å få igjen for mye hardt arbeid, mener Anne Kjersti Kalvå.