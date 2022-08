– Måtte lappe meg sammen psykisk og fysisk

Brukte et halvt år på å komme til hektene etter at korona ødela OL-drømmen.

– På tide!

Hjertesukket kommer fra 30-åringen som er tilbake i normalt gjenge etter slitsomme måneder. Sist sesong lovet bra, hun ble tatt ut til OL...

Hotel Steger-dellai Alpe di Siusi. Hotellet hvor Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå satt isolert Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Men det gikk fort til bunn-nivå. Den positive koronatesten torpederte alt. De 10 dagene i Seiser Alm på et lite rom uten å se et menneske eller dagslys, huff. Det eneste selskapet var dine egne tanker. Jeg unner ingen den opplevelsen. Der og da handlet kun om å "overleve" dag for dag.

Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng var begge isolerte på hvert sitt rom på Hotel Steger. I Seiser Alm skulle de siste OL-forberedelsene gjøres, i stedet ble det hjemreise etter at isolasjonstiden var "sonet".

– Jeg var ganske nedfor da jeg kom hjem. Jeg tenkte: "Fy faen, dette her orker jeg ikke å holde på med." Men etter hvert kom motivasjonen litt etter litt. Jeg ønsket ikke å være den skiløperen som korona tok knekken på. Pokker heller, dette skulle ikke være det siste folk så av meg i skisporet, forteller Anne Kjersti Kalvå, eller "AK" som hun kalles internt i skimiljøet.

Kalvå, som er samboer med landslagsløper Didrik Tønseth, legger ikke skjul på at våren har vært tung.

Anne Kjersti Kalvå sammen med samboer Didrik Tønseth Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

– Det har nok ikke vært enkelt å ha meg i hus. Jeg prøvde jo å komme i gang med trening, men ble syk. Det tok sin tid før kroppen var klar. Og i slike situasjoner blir det jo mange tunge tanker.

– Hva var mest plagsomt?

– Godt spørsmål. Alt føltes kjipt. Jeg tenkte at det var typisk at det skjedde meg. Selv om jeg visste at det var tilfeldig at jeg ble smittet, så var det liten eller ingen trøst der og da. For meg ble dette en skikkelig lang og tung prosess med å lappe meg sammen igjen, både psykisk og fysisk.

– Søkte du hjelp?

– Ja, men det tok tid før jeg gjorde det. Først nå i sommer fikk jeg mot nok til å gjøre det.

– ?

– Ja, du kan lure. Jeg følte at dette var noe burde klare på egenhånd. Men innrømmer at jeg burde gjort det før, for det var nyttig.

– Målet for vinteren er VM i Planica?

– Ja! Det er det jeg trener for. Å gå så fort at jeg får vist at jeg har noe der å gjøre, avslutter Anne Kjersti Kalvå.

Og skal man dømme ut i fra helgens resultater, ser ting lovende ut for Kalvå. Hun vant nemlig Toppidrettsveka sammenlagt.