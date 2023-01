Marte Skaanes har liten tro på at hun finner formen i tide til å bli tatt ut til VM.

Marte Skaanes strever med å finne formen etter at hun fikk covid for to måneder siden. På 10km fristil under NM på Gjøvik ble hun nr. 12. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

– Litt av grunnformen er der, men ikke toppformen, og den må du ha hvis du skal hamle opp med den gjengen her, sa Marte Skaanes til TV 2, etter at hun kom i mål på NMs andre dag.

Da fjorårssesongen var på hell var Marte Skaanes et av de mest spennende navnene i norsk kvinnelangrenn.

Trønderen dukket opp omtrent ut av ingenting og fikk sitt internasjonale gjennombrudd da hun ble nummer åtte på tremila i Holmenkollen.

Plassen på landslaget og sommerens resultater bidro til at det var store forventninger til 26-åringen også denne sesongen.

Marte Skaanes strever med å finne formen etter at hun fikk covid for to måneder siden. På 10km fristil under NM på Gjøvik ble hun nr. 12. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Men i det vi går inn i den siste delen av januar, har skiløperen som representerer Strindheim IL til gode å stå på startstreken i et verdenscuprenn.

Etter at hun gikk inn til 12. plass på 10 kilometer fri under NM fredag, konkluderte utøveren med at det blir vanskelig å gå seg inn i Norges VM-tropp.

– Til nå har jeg tenkt at kanskje miraklenes tid ikke er over, men det skal et skikkelig mirakel til i morgen hvis jeg skal nå de målene jeg har satt meg denne sesongen. Det var VM, eller det er jo fortsatt målet, men det føles langt dit, sier Skaanes til TV 2.

Måtte krabbe ut av dusjen

Så sent som i juni slo Skaanes Tiril Udnes Weng med nesten to minutter over 10 kilometer på rulleski.

Fredag var hun ett minutt og 24 sekunder bak norgesmester Lotta Udnes Weng på samme distanse.

– Jeg er i alle fall ett minutt bak der jeg ønsker å være. Noe av det kan jeg forklare med at jeg har hatt covid, deler av det kan være noe annet, men det er bare tre uker siden jeg begynte å trene som normalt, sier Skaanes.

Etter målgang fredag fikk Skaanes vondt i ørene. Problemet så etter hvert ut til å gå over. Foto: Caroline Simonsen / TV 2

Skaanes er en av flere langrennsløpere som virkelig har fått kjenne på hva koronaviruset kan gjøre med kroppen.

Dagen etter den nasjonale åpningen på Beitostølen viste testen to røde streker. De neste dagene ble brutale.

– Da skalv jeg og lå i sengen og fikk ikke til å spise mat eller gjøre en dritt. Det gikk 4-5 dager før jeg følte meg litt mer feberfri og turte å ta en dusj. Det endte med at jeg måtte sette meg ned i dusjen og krabbe ut derfra og ligge på badegulvet i 10 minutter. Så det var en skikkelig hard runde.

– Jeg har fått nok tid til å synes synd på meg selv i det siste. Det føltes veldig som å starte på null. Jeg tror aldri jeg har gått så sakte og fått så høy puls som jeg gjorde den første uken med trening. Det var bare labbing.

Det var store forventninger til Marte Skaanes før sesongen, men trønderen har slitt med sykdom og er per nå ikke i toppform. Foto: Caroline Simonsen/ TV 2

Sykdomsperioden har skjøvet Skaanes et stykke unna mulighetene for VM-deltakelse. Selv om hun skulle bli tatt ut i troppen på 12 løpere, må hun bli vurdert til å være blant de fire beste på hver enkelt øvelse for å få gå.

26-åringen håper fortsatt at hun skal få gå verdenscup i franske Le Rousses neste helg. Det er siste mulighet til å overbevise før VM.

– Det ble vanskeligere etter i dag, men det er ikke umulig, sier Skaanes om en potensiell tur til Frankrike.