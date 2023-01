– Må bare be til Gud

Tiril Udnes Weng t.h. og Lotta Udnes Weng under 10 km jaktstart for kvinner i Val Müstair. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

Mandag morgen kom nyheten om at kvinnetrener Sjur Ole Svarstad hadde testet positivt for covid. Treneren og hans romkamerat har allerede returnert til Norge.

Lotta Udnes Weng håper at ingen av utøverne kommer til å bli syke.

– Det er trist. Det er kjedelig for ham og kjedelig for oss. Det er en viss fare for at flere kan få det. Men vi har vært gjennom det før. Vi får bare satse på det går bra, sier Udnes Weng til TV 2.

– Det er nok individuelt hva folk føler på. Jeg prøver å være rolig på det. Man må bare gjøre det beste ut av det og be til gud om at man kommer seg til Alpe Cermis i år og.

Tvillingsøster Tiril bekrefter til TV 2 at hun ikke er en av nærkontaktene til den syke treneren.

– Jeg våknet til meldingen i morges. Vi er forberedt på at slike ting kan skje. Men det var bra det var en trener og ikke utøver.

– Jeg har ikke vært nærkontakt, så jeg tror det kommer til å gå veldig fint.

Formsterke Anne Kjersti Kalvå mistet fjorårets OL på grunn av koronasykdom. Hun innrømmer at sykdommen i den norske leiren stresser henne.

– Det er klart. Det er en liten stressfaktor. Det begynner å ha vært noen tilfeller. Vi prøver å lære hver gang, sier Kalvå til TV 2.

– Vi er nøye på ting. Vi kan ikke gjøre noe mer. Sjur Ole er en av de mest nøye jeg kjenner. Det er kjedelig at det tok ham. Vi får håpe man har god karma i år, sier 30-åringen.

Mandag er det hviledag i Tour de Ski. Tredje etappe i touren går i Oberstdorf i Tyskland tirsdag med 10 kilometer klassisk intervallstart.