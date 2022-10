Liker ikke Klæbos forslag: – Vil gå utover de mindre nasjonene

Det var i et intervju med VG at Norges langrennsstjerne gjorde det klart at han ønsket å å innføre en sykkelmodell med privatlag i langrenn. Skistjernen vil teste de drastiske endringer i verdenscupen et år uten mesterskap.

– Jeg er veldig positivt til å prøve det. Det er ingen fasit på hva som er riktig og feil, men hva har vi å tape? Det er jeg usikker på. Jeg tror vi kan tjene på det, sa blant annet Klæbo til VG.

Klæbos forslag innebærer at sykkelmodellen testes ut i langrenn. Det innebærer at man for sponsor-eide privatlag i rittene i «hverdagen», mens utøverne under mesterskap representerer nasjonene sine.

Karlsson: – Trist for Norge

Forslaget til Klæbo har også nådd Sverige. Kvinnelandslandslagets største stjerne, Frida Karlsson, mener imidlertid forslaget har sine utfordringer.

– Tenk på VM som det er nå. Norge får stille med fire løpere på en distanse – den som er benket er egentlig en potensiell medaljekandidat. Og det er klart at det er trist for Norge, sier hun til Expressen, og fortsetter:

– Men samtidig – om vi skulle ha profflag ville de først og fremst blitt fylt av norske utøvere. Og da finnes det kanskje ikke plass for løpere fra de mindre nasjonene, konkluderer hun.

Karlsson er derfor ikke i tvil om at hun ikke vil støtte Klæbos forslag.

– Nei. Jeg tror det vil gjøre sporten smalere, slår hun fast.

Frida Karlssons kjæreste, William Poromaa, er også landslagsutøver for Sverige. Han er mer positiv til Klæbos synspunkter.

– Ja, jeg tror det går den veien. Både i langløp og i sykkel fungerer det jo – og det blir mer penger til de aktive, sier han til Expressen.

TV 2-EKSPERT: Petter Soleng Skinstad er TV2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

TV 2-ekspert: – Hun har rett på kort sikt

TV 2-ekspert Petter Skinstad er klar på hva han mener om saken.

– Jeg tror Frida Karlsson har rett i det hun sier på kort sikt. For på kort sikt er det ingen tvil om konsekvensene, da rundt femti prosent av de 100 beste er nordmenn russere på herresiden, sier Skinstad, og slår fast:

– Da trenger du ikke være langrennsekspert, langrennsløper eller rakettforsker for å se hva det vil bety for profflagene. De vil jo hente de som er best rangert.



Dersom forslaget fra Klæbo settes ut i praksis, mener Skinstad derfor at profflagene må se på organiseringen av lagene.

– Det kommer jo an på hvordan lagene er organisert. Dersom det blir innført et lisenssystem, som sa at for eksempel så og så mange løpere fra hvert land måtte være representert, like mange menn som kvinner, og en andel under 23 år, så hadde det løst det. Men hvis så mange regler blir innført, så ser det jo ut som kvotesystemet som er i dag. Og da er vi jo tilbake fra start igjen, poengterer han.



– Derfor tror jeg et privatlagssystem har en lang vei å gå før det hadde fungert optimalt. Samtidig er det jo mye som må gjøres med det systemet som er i dag, mener Skinstad.



– Enten utvikles du, eller avvikles du



TV 2-eksperten støtter derfor både Klæbo og Karlssons synspunkter i debatten.

– Jeg synes både Frida Karlsson har noen gode poenger, og jeg mener Johannes Høsflot Klæbo har noen gode poenger. Både FIS og Skiforbundet bør ta disse reaksjonene til seg og se på hva de kan gjøre bedre og annerledes for å få enda flere gode skiløpere fra start, sier han, og fortsetter:



– De bør se på hva som kan gjøres for å tiltrekke seg enda flere sponsorer og TV-seere og publikum, og jobbe sammen for å utvikle langrennssporten videre. For det er jo en gang sånn, at enten så utvikles du, eller så avvikles du, minner langrennseksperten om.