Legendens spådom: – Vil bli tidenes beste

NYE REKORDER: Langrennseksperter tror Johannes Høsflot Klæbo kan vinne alle øvelser i VM. Her er trønderen med Pål Golberg etter målgang på Alpe Cermis, den 7. og siste etappen i Tour de Ski 2023. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Johannes Høsflot Klæbo tar stadig nye rekorder i langrennssporten. I Tour de Ski har han 17 etappeseirer, ingen har flere.



Årets sammenlagttriumf var hans tredje, bare Justyna Kowalczyk og Dario Cologna har flere, med sine fire.

Eksperter og tidligere storløpere mener Høsflot Klæbo er unik.

Cologna trente med Klæbo

– Han er en ekstrem utøver, han kan alt. Han er rask, han er utholdende og teknisk på topp, Johannes er best på korte og lange distanser og det spiller ingen rolle om det er klassisk eller fristil. Han kan vinne Tour de Ski fire-fem ganger til. Jeg ser ingen andre enn Aleksandr Bolsjunov som kunne bydd ham kamp, men russeren er jo ikke her, sier Dario Cologna.

– Hvis Klæbo fortsetter sånn, vil han komme til å bli tidenes beste.

Sveitseren ga seg etter fjorårssesongen, men er fortsatt i god form og trente med Høsflot Klæbo under hans høydeopphold i Davos, der Cologna bor.

BEUNDRER KLÆBO: Dario Cologna og Johannes Høsflot Klæbo trente sammen julaften i Davos. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Og vår langrennsekspert, Petter Northug, fikk merke det opp alpinbakken i Tour de Ski, der han ble slått med drøye halvminuttet. Cologna og Northug stilte begge i turistklassen.

– En Klæbo hvert 100. år

– Jeg tipper det kommer en Johannes i norsk langrenn hvert 100. år! Så vi får bare glede oss over at vi får oppleve en så god utøver, det er bare å nyte, sier Petter Northug, TV 2s langrennsekspert. Selv en løper med solid merittliste og som preget internasjonal langrenn et tiår.

KAN VINNE ALT: Lukas Bauer, her sammen med Petter Northug tror Klæbo kan skrive historie i årets VM

Levende legende

Lukas Bauer fra Tsjekkia har medaljer fra både OL og VM og seier sammenlagt i verdenscupen. Han var i Tour de Ski i år som trener for Polen, og tsjekkeren, som vant Tour de Ski to ganger, er voldsomt imponert over Norge skiess:

– En fantastisk langrennsløper. Johannes er en levende legende! Jeg er veldig fascinert over hvordan han styrer løpene, han ser nærmest ut til å ha full kontroll, sier Bauer.

– Ingen i moderne tid har gjort rent bord, vunnet alle individuelle løp, samt stafett og sprintstafett, kan Klæbo klare det?

– Ja, det kan han. Levende legender er laget for å ta rekorder. Typer som Klæbo sikter mot å gjøre det umulige mulig. Om du ser på hans forrige sesong, er det tydelig at han er den som kan klare det. Det er bare skader og sykdom som kan ødelegge et stort VM for Klæbo, mener Lukas Bauer.

Ett og ett løp

TV 2 har presentert de tre tidligere storløpernes superlativer og spådom for han det gjelder, Johannes Høsflot Klæbo.

– Cologna og de andre må selvsagt mene hva de vil og det er alltid hyggelig med ros, men mange trodde også jeg skulle vinne alle sju etappene i Tour de Ski, så de må gjerne si det, men lett er det ikke. Det vet jeg. Sikkert kjedelig å høre, men jeg prøver å ha fokus på det neste rennet, og det synes jeg at jeg klarte bra i Tour de Ski og slik blir det også i VM.

– Men om du ikke vil snakke om muligheten for å vinne alt i VM, ser du for deg at du går de fleste distansene?

– Planen er å gå alt, men om jeg gjør det vet jeg ikke nå, sier Johannes Høsflot Klæbo.