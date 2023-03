Lånte «gullskiene» – nå varsler Johaug vippskrav

Ragnhild Hagas seier var overraskende, men andreplassen til Astrid Øyre Slind var også meget oppløftende på den historiske Holmenkollen-femmila.

Et bidrag til at det ble et sterkt resultat var et godt skipar. De fikk hun nemlig låne for anledningen.

Det var nemlig Therese Johaugs «gullski» hun benyttet.

– Jeg meldte med min smører i sted, og han skulle sende vippskrav, sa Therese Johaug underveis i NRKs sending.

Det ler Slind av, som med et glimt i øyet erkjenner at hun må punge ut for lånet.

– Ja, jeg skylder henne nok litt for det, ja, lo Slind.

Trønderen kunne nyte godt av skiene

– Jeg hadde vanvittige ski hele veien. Det er godt å ha en smører jeg kan stole på, sier hun.

INNKREVER: Therese Johaug lånte skiene sine ut, og varsler vippskrav til Astrid Øyre Slind. Foto: Terje Pedersen

Skuffet

Stemningen var god, men aller helst skulle hun vunnet rennet.

– Hadde du sagt det før start hadde jeg vært storfornøyd. Men når jeg tror jeg skal vinne, men blir tatt helt på slutten så svir det likevel, sier Slind til TV 2.

Hun legger ikke skjul på at hun ble overrasket over å bli passert på oppløpet.

– Det blir marginer. Når jeg tror jeg skal vinne og blir nummer to, da blir det verre å ta denne andreplassen.

Sender stikk til konkurrenter

Det har vært kritiske røster mot utlendinger som står over rennet i Holmenkollen, én uke etter at VM var over.

Slind er enig i kritikken.

– Det skulle gjerne vært flere. VM er nesten en Tour for mange med utladning. Det er nok noen som spekulerer på å gjøre det bra i de siste rennene.

Dagen etter tremila i VM, stilte hun til start i Vasaloppet på 9 mil. Derfor føler hun ikke helt sympati for konkurrentene.

– Det er vel defensivt, smiler hun.