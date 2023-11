Landslagsløperen om frykten: – Livredd!

– Dritt, kjedelig, forferdelig.

Skaanes smiler av de tre ordene hun har brukt til å beskrive forrige sesong.

– Neida .. joda. Det beskriver nok sesongen, følger hun opp med.



I et mørkt hotellrom på Beitostølen sitter hun i lyset fra TV 2s fotograf og forteller åpent om det hun tidligere har omtalt som en livskrise.

Da undertegnede påpeker kontrasten til hvor hun var på samme tid i fjor, påpeker hun at det da fortsatt var optimisme før sin første sesong som landslagsløper, men at da starten gikk ble det hele raskt noe annet enn hva hun hadde sett for seg.

Skaanes kaller egne prestasjoner på Beitostølen i fjor elendige.

Noe var galt.

To røde streker ga en forklaring, men at koronaviruset skulle sette henne så på prøve, hadde hun ingen anelse om.

– Verden raser litt sammen

– Fra da gikk det nedover, sier 27-åringen.



– Hvordan var det på det verste?



– Da formen var på sitt verste var ikke da det var krise, for da kjente jeg at formen var så dårlig at det ikke var krise at jeg ikke gikk skirenn. Da hadde det ikke blitt bra uansett.



– Men da sesongen begynte å gå videre og ting betydde litt mer, kjente jeg at det var veldig kjipt å ikke være i den formen jeg hadde lyst til å være i. Det var tøft å gå bort fra hvordan jeg trodde sesongen skulle se ut. Så ble det noe helt annet, svarer Skaanes.

Til Adressa har hun tidligere beskrevet hvordan hun i leiligheten på Heimdal var i svært dårlig form.

– Jeg var kald og klarte ikke å spise. Jeg måtte krabbe ut av dusjen, sa hun til avisen.

PASSER PÅ: Til intervju med TV 2 kom Marte Skaanes med munnbind. Som vanlig passer landslagsløperne godt på å unngå sykdom. For Skaanes betyr det kanskje ekstra mye denne sesongen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Samboeren, foreldrene og hennes to lillebrødre var viktige støttespillere i den vanskelige tiden.

For Skaanes tok det over en måned før hun igjen gikk skirenn. Da var allerede mye av sesongen gått, og hun hadde så smått begynt arbeidet med å jobbe seg tilbake i form.

– Verden raser litt sammen når alt du vil er å gå fort på ski, sier hun til TV 2.



Hun innrømmer også at hun trengte hjelp for å finne motivasjon.

– Det er tungt å stå i det og motivere seg til å gjøre øktene du skulle gjort, for hva da? Det føltes sånn til slutt. Selv om jeg egentlig visste hvorfor, er det fint at de (støttespillerne) kan minne deg på at du kan gå fort på ski og gjør du det så løsner det.



– Livredd



Ett år etter at hun sist satt på Beitostølen full av optimisme, gjør hun det igjen.

– Det er skummelt å si, men jeg synes at det har gått bra, sier hun om sesongoppkjøringen.



– Har du gjort noen spesielle grep før sesongen eller er det noe du har forsøkt å spisse?



– Nei, kanskje ikke så mye spisset. Jeg har prøvd å senke skuldrene litt for sykdom og alt det der, så jeg kan være litt mer rustet og robust inn mot sesongen. Sånn at ikke hvert mine lille virus som kryper og går slår meg ut. Det er litt vanskelig når du er livredd for en litt snufsete nese. Da er det tungt for hodet å gå med høyde skuldre og høre på all nysing og hosting, svarer Skaanes.



BLANT FAVORITTENE: Marte Skaanes er blant de største favorittene før det første distanserennet på Beitostølen. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

For henne er det viktigst denne sesongen å holde seg frisk og gå fort på ski.

Av resultat-mål håper hun å kunne blande seg inn blant de fem beste noen verdenscuprenn, og spesielt i Tour de Ski har hun store planer om å henge med i toppen.

Lørdag får hun sjansen til å revansjere fjorårets skuffende resultater på Beitostølen. Skaanes er blant de største favorittene før de skal ut på 10 kilometer klassisk i løypenettet i Valdres.

– Kan du hevde deg helt fra start denne sesongen?



– Det er veldig vanskelig å si. Historisk sett, bortsett fra i fjor, har løypa passet meg bra. Jeg tror at jeg skal klare å gå fort i de aller fleste løypene (denne sesongen), svarer 27-åringen.