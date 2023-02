Kritiserer VM-arrangøren

Pål Golberg måtte ta til takke med den sure fjerdeplassen på fredagens VM-skiathlon.

Etter 30 kilometeren med skibytte kom 32-åringen med et stikk til VM-arrangøren.

– Jeg vet jo at det kommer til å skje noe ut fra skibyttet, og dessverre så klusser jeg og Johannes (Høsflot Klæbo). Vi taper mange sekunder der, sier Golberg til TV 2.

– Hva holdt dere på med da?

– Du kan jo prøve da... Bare så det er sagt: De tre foran meg på lista er fortjente medaljører, men når vi går VM i skiathlon, så hadde jeg kanskje forventet at de hadde rullet ut et teppe til oss, så vi kunne klare å stoppe i en skibås.

Golberg tapte fire sekunder ved skibyttet og klarte aldri komme seg opp igjen i ryggen på konkurrentene.

GLATT: Skibyttet skapte trøbbel for Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo. Foto: JOE KLAMAR

– Det var glatt der?

– Det var klink is. Jeg synes jo det er dårlig. Sjur og Simen løste det perfekt og fikk et lite forsprang da. Det er helt greit at jeg ble nummer fire i dag.

Johannes Høsflot Klæbo, som tok VM-sølv, sier at skibyttet ble avgjørende for hans del.

– Jeg roter det til på skibytte og havner langt bak. Det koster for mye å hente inn. Jeg gjør et forsøk og lar det briste eller bære, forteller Klæbo til NRK.

– Jeg vet ikke. Jeg sto igjen. Det er jo å få på seg den bindingen. Den ville ikke på. Det er ti brutale sekunder å hente inn, sier Klæbo til TV 2.

– Jeg angrer på at jeg står igjen ved skibyttet. Det er det eneste jeg angrer på.



HELNORSK PALL: Johannes Høsflot Klæbo hentet inn Sjur Røthe, men kunne ikke tukte Simen Hegstad Krüger i kampen om VM-gullet. Foto: Heiko Junge

Saken oppdateres.