– Kristine er klar til gullkamp!

– Kristine er klar til kamp om gullet i Planica, rapporterer trener Lage Sofienlund.

I VM i Seefeld i 2019 var Kristine Stavås Skistad junior og gullhåp, men falt!

Så fulgte et lite vellykket landslagsopphold og mye motgang. Nå fire år senere er hun plutselig igjen et gullhåp. Hva skjedde med Kristine Stavås Skistad?

– Når mennesker har det bra og trives så kommer resultatene raskere!

Det var kort oppsummert forklaringen fra Stavås Skistad sin trener på Konnerud, Lage Sofienlund.

Det var her på Konnerud at hun startet med langrenn og det er her hun har bygd seg opp igjen etter flere sesonger med mye motgang.

Tirsdag tar hun sine første stavtak i VM-løypa i Planica. Torsdag står VM-sprinten på programmet.

Fant seg ikke til rette på landslaget

OPPTUR: Denne sesongen har vært en stor opptur for Kristine Stavås Skistad Foto: Ernst A Lersveen / TV 2

– Hun slo igjennom på toppnivå som junior i 2019, så vanket det landslagsplass og det oppholdet var ikke velllykket?

– Det kan du trygt si. Når man da velger å satse videre på egenhånd så blir det mye tvil og tro. Man er usikker på om det man gjør er rett, men for Kristine ble det et rett valg. Hun valgte å lytte til egen kropp med tanke på hva slags trening som er best for henne, sier Sofienlund.

– Kan du si litt om hva som er treningsfilosofien?

SUKSESS: Samarbeidet Kristine Stavås Skistad og Lage Sofienlund har gitt gode resultater. Foto: Ernst A Lersveen / TV 2

– Det er viktigere å ha høy kvalitet på det man gjør, enn hvor mye man trener. Noe som passer for Kristine, hun liker å komme på trening hvor vi hver gang skal finne på noe lurt for å bli bedre, ikke bare være ute for å trimme.

Aldri vært bedre trent

– Med mine reporter-øyne så virker hun bedre trent enn noen gang?

– Du ser bra! Hun tester bedre på alt som er av tester, kondisjon og styrke. Det er takket være at hun har trent jevnt og godt uten avbrudd, sier Sofienlund og fortsetter:

– Tenk, for bare et par år siden var det vanskelig for Kristine å komme seg videre fra prolog i verdenscupen, nå så vi at hun knuste alle i Les Rousses. Det sier sitt. Det er en fantastisk forvandling!

OPPTUR: Seierspallen etter verdenscuprennet i Les Rousses: Emma Ribom, Kristine Stavås Skistad og Maja Dahlqvist. Foto: Laurent Gillieron

– God et kvarter

– Og vi har fått en situasjon hvor hun er en av VM-favorittene?

– Njaa, jeg mener det er Jonna Sundling og flere med henne som er favoritter. De har vært gode gjennom flere år, Kristine var god et kvarter! Men, Kristine har også så gode kvaliteter at hun kan vinne VM-tittelen. Og hun er klar til kamp!

Sofienlund og Stavås Skistad har kjent hverandre i 10 år. I dag er Sofienlund, foruten å være trener for Stavås Skistad, også sportssjef på heltid i skigruppa i Konnerud Idrettslag.

– Jeg føler at vi etter så lang tid har en utøver-trener-relasjon som er ekte. Vi er trygge på hverandre og kan derfor være dønn ærlige med hverandre.

Famlet og slet

Og treneren er ikke overrasket over resultatene til 24-åringen denne sesongen. Det begynte med seier i sesongåpningen på Beitostølen, fortsatte med NM-gull og nå sist karrierens første verdenscupseier.

– Det bor så mye i den jenta. Jeg har vært overbevist om at hun har alle de kvaliteter som trengs for å lykkes. Jeg er så glad på hennes vegne, hun slo igjennom som siste-års-junior, så gikk hun inn i et mørke, famlet og slet, men klarte å reise seg igjen, det er så gøy. Og jeg unner henne det!

NEDTUR: Kristine Stavås Skistad falt under sprinten under VM i Seefeld i 2019 Foto: Terje Pedersen / NTB

– Til slutt 10 000 kroners-spørsmålet: Stavås Skistad er kvalifisert for landslaget, vil hun tilbake dit?

– Jeg tror mars er tidspunktet for en slik diskusjon. Nå er alle vi som heier på Kristine opptatt av at hun går fortest mulig i Planica, er trenerens vurdering.