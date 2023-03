Krüger og Holund vraket

Disse går femmila for Norge.

Johannes Høsflot Klæbo, Sjur Røthe, Didrik Tønseth, Pål Golberg og Emil Iversen går femmila for Norge søndag.

Det betyr at verken Simen Hegstad Krüger eller Hans Christer Holund blir å se på startstreken i Planica.

– Uttak er tøft. Det å være mannlig skiløper i Norge og skulle representere Norge er krevende. Man skal gå fort. Vi har diskutert mye og har måttet bruke mye tid på å se på de resultatene som har vært og de resultatene som har vært i dette mesterskapet, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum på pressekonferansen lørdag morgen.

– Det laget vi har kommet frem til er et veldig, veldig sterkt lag. Et lag som har gått veldig fort i klassisk i år, og et lag som jeg tror kan gjøre det veldig sterkt på denne femmila, fortsetter Nossum.

– Medaljejoker

Emil Iversen har friplass går som regjerende mester på øvelsen. Både for han og Tønseth blir femmila deres første øvelse i mesterskapet.

Iversen omtaler seg selv som en medaljejoker på femmila.

– Det er en joker som ingen helt vet hvor står, men som har vist eksepsjonelt høyt klassisk-nivå tidligere i sin skikarriere. Da får man stempelet som en medaljejoker, sier Iversen til TV 2.

Iversen har slitt denne sesongen med skuffende resultater i Tour de Ski og sykdom i etterkant.

– Jeg føler meg bra, men så klart er jeg litt usikker, jeg kan ikke si noe annet enn det. Men sånn treningsmessig har jeg gjort en veldig bra jobb i år, og jeg har hatt noen gode renn i år.

Krüger og Holund var en del av laget som tok VM-gull på stafetten tidligere i uken.

– Det er selvfølgelig veldig tøft for Simen og han har all grunn til å være skuffet i likhet med flere. Men det er litt det som er med å være norsk. Du kan være i form og være god og likevel ikke få gå, sier Nossum.

Iversen, som på grunn av friplassen ikke trengte å uroe seg for uttaket, omtaler også uttaksprosessen som tøff.

– Det er ikke alltid man skjønner hvordan det tenkes, men jeg opplever det som at det har vært relativt greit. Selvfølgelig blir noen skuffet, sier Iversen.

Saken oppdateres.