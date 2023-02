– Kort vei fra himmel til helvete!

PLANICA (TV 2): Endringer i været kan skape problemer for norske medaljehåp.

VERDENSMESTER: Stein Olav Snesrud er smøresjef for Norge i langrenn. Her fotografert foran den norske smøretraileren i Planica. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Vi ønsker selvsagt å sørge for at våre løpere får de beste skiene når de skal kjempe om medaljer. Og det er selvsagt litt vennskapelig rivalisering mellom oss i smøretrailerne. Det er mange dyktige folk rundt oss, men vi håper å stå igjen som verdensmester i preparering av ski.

Smøresjef Stein Olav Snesrud myser mot sola i Planica som varmer skikkelig. Det betyr store temperatursvinger og litt ekstra hodebry. Det er også varslet regnvær til helgen ...

VM FOR SMØRE-TRAILERE: De store lastebilene er parkert i bunnen av skiflygningsbakken i Planica under VM. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Vi blir ikke arbeidsløse! Men dette er forhold som vi er vant med når vi er på slike plasser i Europa på den tiden av året. Løperne kommer til å oppleve store forskjeller: Der sola steker blir det et skikkelig sug i bakkene, mens det i skyggepartiene er skikkelig godt skiføre, sier Snesrud.

– Gambling

Knut Nystad var smøresjef for det norske landslaget fra 2006 til 2018.

– Store vekslinger i været er en stor utfordring for alle nasjoner. Man må gjøre noen viktige valg: Smøre for det været som er, eller det været som er meldt - og som man tror kommer. Og det blir selvsagt litt gambling, sier Snesruds forgjenger i den norske smøretraileren til TV 2.

– Betyr det at det at forholdene i Planica gjør det umulig å få topp ski overalt, Snesrud?

– Tja, du kan få så gode ski som mulig overalt. Forholdene her minner litt om det vi hadde under VM i Seefeld for fire år siden, så det er ikke helt ukjente forhold.

– Da TV 2 møtte Johannes Høsflot Klæbo på skistadion i Planica så var han opptatt av at støtteapparatet hadde med nok klister til VM?

– Han kan ta det helt rolig. Og her er det klisterføre rundt løypa!

Fikk kjeft

– Øker risikoen for å bomme med slike spesielle forhold?

– Nei, det vil jeg ikke si, men vi vet at det i denne bransjen er kort vei fra himmel til helvete.

Og det kan Knut Nystad mye om. Han opplevde marerittet under OL i Russland da de norske løperne slet med dårlige ski i flere dager.

FIKK KJEFT: Knut Nystad smøresjef under OL i Sotsji i 2014. Til høyre Petter Northug. Foto: Junge, Heiko

– Gjør man det ikke bra så er det fiasko. Og kjeft å få! I Sotsji-OL var det ingen som nevnte noe da vi hadde tre kvinner i toppen på skibytte-distansen. Det er fascinerende hvor konsentrert kritikken blir. Et lite paradoks, men samtidig litt av sjarmen, sier Nystad.