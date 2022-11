Koronafrykten sprer seg i langrennsleiren

BEITOSTØLEN (TV 2): Landslagsløper Ragnhild Haga testet positivt for korona og må stå over renn. Nå sprer koronafrykten seg i den norske langrennsleiren.

– Ragnhild Haga våknet dessverre med sår hals i morges og testet positivt på covid, sier landslagslege Ove Ferangen til TV 2, og fortsetter:

– Men almenntilstanden er bra, og hun har ikke pådratt seg alvorlig sykdom, understreker han.

Ferangen opplyser at langrennstroppen har levd med smitteverntiltak i lang tid for å forhindre smitte. Det innebærer blant annet det å holde avstand på fellesareal, god håndhygiene og andre tiltak.

– Risikoen blir aldri lik null

Likevel har de altså ikke klart å forhindre smitte.

– Det er naturligvis frykt for korona eller annen sykdom. Det være snakk om en ny koronabølge kan dukke opp, og det er klart det er frykt for det, sier han.

– Nå reiser alle utøverne hjem i dag, og vi vil jo fortsette med smitteverntiltak og være overvåkne rundt sykdom. Vi vil være ekstra forsiktige hele veien for å ta ned risikoen for smitte, fortsetter Ferangen, før han slår fast:

– Men smitterisikoen blir uansett aldri null, så vi må ta høyde for at det kan bli smitte med tanke på en ny smittebølge kan være i anmarsj i samfunnet.

Legen minner imidlertid om at dersom utøverne blir smittet, så er det liten risiko for alvorlig sykdom.

– Heldigvis gir omikrom-varianten ikke alvorlig sykdom for unge, friske personer. Det er imidlertid uheldig å bli smittet uansett for utøverne med tanke på at de etterkant må ta en fornuftig opptrening igjen og tilbakeføring til konkurranser, sier han.

LANDSLAGSLEGE: Lege Ove Ferangen innrømmer at koronafrykten sprer seg i det norske langrennslandslaget. Foto: Terje Pedersen

Skar ute med sår hals

Søndag kom også meldingen om at landslagssprinter Sindre Bjørnestad Skar sliter med luftveiene og måtte stå over rennet på Beitostølen.

– Her er det ikke snakk om koronaviruset. Skar er litt sår i luftveiene i dag, han velger derfor å stå over dagens renn for ikke å ta noen risiko med tanke på kommende konkurranser, sier landslagslege Ove Feragen.

Etter målgang gikk i tillegg landslagstrener Sjur Ole Svarstad langt i å bekrefte at kommende helgs verdenscupåpning i finske Ruka går uten Ragnhild Haga.

– Nei, hun går nok ikke. Vi må ha respekt for dette, sa han i pressesonen.

Ingen andre berørt

Haga ble nummer sju på lørdagens 10 kilometer klassisk på Beitostølen. Hun var da slått med ett minutt og fire sekunder av vinneren Anne Kjersti Kalvå.

På spørsmål fra NTB om Haga har noen definerte nærkontakter blant de øvrige landslagsutøverne, svarer medieansvarlig Gro Eide:

– Det er kun Ragnhild som er berørt av dette.

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad opplyser samtidig til NTB at Haga ikke har bodd på enerom under oppholdet på Beitostølen.

– Ragnhild har nok delt leilighet med andre, sa Svarstad.

– Er de andre utøverne testet?

– Ja, svarte landslagstreneren.

Munnbind på

Til søndagens renn på Beitostølen var mange i landslagsledelsen utstyrt med munnbind i målområdet.

På spørsmål om det er gjort ekstra smitteverntiltak i kjølvannet av Hagas positive koronatest, svarte landslagstrener Svarstad:

– Nå må vi først og fremst komme oss herfra, og håpe at det ikke blir noe (mer) smitte i leiren, så får vi lage en god strategi inn mot Ruka.

Verdenscupsesongen starter med sprint i Finland kommende fredag. Lørdag og søndag er det distanserenn.

Haga er tilbake på landslaget denne sesongen etter å ha stått utenfor forrige sesong. Hun ble dobbelt OL-mester i Pyeongchang i 2018, men har i etterkant slitt med å følge opp den prestasjonen.