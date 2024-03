– Kong Klæbo er verdens beste også på distanse

Johannes Høsflot Klæbo knuste hjemmefavoritt Iivo Niskanen og var i en klasse for seg på 20-kilometeren i Lahti lørdag.



– Det er utrolig imponerende av Klæbo. Han har ved noen anledninger fått vist hvor god han er i vinter, med tre av tre og helt sheriff i prøve-VM i Granåsen, og så viste han litt tendenser på 20-kilometeren i NM, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad, før han slår fast:

– Vi ser i dag at når kong Klæbo er på sitt beste, så er han verdens beste også på distase.



Også Petter Northug lar seg imponere.

– Han så helt rå ut i dag. Det så ut som han stod løpet veldig bra mot Niskanen, og gikk bra på ski i det som så ut til å være ganske tunge forhold, kommenterer langrennseksperten.

GRATULERES: Iivo Niskanen måtte gi tapt mot Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– Høy, høy, høy klasse

I mål var han 24 sekunder foran Niskanen.

– Å slå Iivo på hjemmebane, på en tradisjonell distanse og på en dag der finnene har fantastiske ski, er utrolig imponerende. Det er høy, høy, høy klasse, sier Skinstad.



Martin Løwstrøm Nyenget på tredjeplass hadde hele 58,2 sekunder opp til suverene Klæbo.



– Klæbo og Niskanen er også så fryktelig langt foran resten. Niskanen knuser jo også de andre gode nordmennene, påpeker Skinstad.

Pål Golberg på fjerdeplass hadde ett minutt og ni sekunder opp til Klæbo.

Erik Valnes ble nummer fem og Harald Østberg Amundsen kom på sjetteplass. De var henholdsvis nesten og drøyt ett og et halvt minutt bak.

– Jævlig god glid

Klæbo startet godt, men var nesten ti sekunder bak Iivo Niskanen etter 3,4 kilometer.

Etter 6,1 var forspranget utlignet, og deretter så Klæbo seg aldri tilbake. Da trønderen etter drøyt halvgått løp hadde fått et forsprang på 13 sekunder utbrøt Viaplays ekspertkommentator Niklas Dyrhaug ekstatisk:

– Det er voldsomt hvordan Johannes går, han har truffet helt optimalt med opplegget.

Derfra og inn var det aldri noen tvil.

– Jævlig god glid og jeg hadde godt feste, kunne man høre Klæbo si etter å ha kommet i mål.



GODE SKI: Johannes Høsflot Klæbo hadde utstyret i orden i Lahti. Foto: Kalle Parkkinen / BILDBYRÅN

– Det er ikke ofte

I et intevju med Viaplay, forteller han at godfølelsen kom tidlig.

– Det er en tøff 20-kilometer. Jeg prøvde å åpne rolig og kontrollert, og hørte på første passering at jeg var fire bak. Da synes jeg at jeg hadde åpnet veldig rolig. Det er ofte et godt tegn. Jeg hadde kjempeski og en bra dag, det smaker deilig, sier Klæbo.

Nå er han spent på hvordan det kommer til å kjennes søndag.

– Det blir en tøff dag i morgen. Det er ikke ofte vi går sprint på tredje dag, sier fartsfantomet fra Trøndelag.