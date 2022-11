Kommer med klar advarsel: – Bør være hans siste sjanse

FORSTÅR MISNØYE: Petter Northug kan skjønne at flere er frustrerte etter at Emil Iversen ble tatt ut til Lillehammer. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Langrennsløper Jan Thomas Jenssen er ikke fornøyd med landslagsuttaket til helgens verdenscup i Lillehammer. Til NRK forteller han om frustrasjon over at han er vraket, mens Emil Iversen er tatt ut.

– Akkurat dette skjønner jeg ikke så mye av. Det er for dumt å si at Iversen er landslagsløper, så han går før deg uansett, sier Jenssen til NRK.

Jenssen hører til regionlaget Team Elon Midt-Norge, og har hatt oppløftende resultater i sesonginnledningen. Han kom på fjerdeplass og var tredje beste nordmann under 10 km fristil på Beitostølen, og fulgte opp med sjetteplass i norgescupen på Gålå uken etter.

Iversen derimot har hatt en langt tyngre start. Det ble 14. plass på Beitostølen, mens verdenscupåpningen i Ruka ble en skuffelse med 39. beste tid for landslagsutøveren.

TATT UT: Emil Iversen skal gå verdenscup på Lillehammer, noe som har skapt reaksjoner. Foto: Elias Engevik/TV 2

Forventer mer

TV 2s langrennsekspert Petter Northug forstår frustrasjonen til Jenssen, men skjønner likevel at Iversen får en sjanse til.

– Det han gjorde i Ruka var alt for dårlig, men han er på landslaget og løypene på Lillehammer kan passe han fint. Han tåler imidlertid ikke en dårlig helg til, så dette bør være hans siste sjanse, sier Northug.

Iversen må vise at han hører hjemme i verdenscupsirkuset, hvis ikke må det komme friskt blod inn. Slik jeg kjenner Emil, så har han ikke lyst å gå hvis formen er for dårlig.

I tillegg til Jan Thomas Jenssen uttalte også Henrik Dønnestad til VG at han er skuffet.

– Jeg tror det er flere også. Det er tøft når de blir satt ut, sier Northug.

Han mener imidlertid at de burde styrket sjansene sine enda bedre.

– De kan slå veteraner som Sjur Røthe og Didrik Tønseth, det var rullet ut rød løper. De må rett og slett levere og gå i seg selv. De må vise at de skal være en av de første som blir tatt ut, ikke blant de siste, sier Northug.

MISFORNØYD: Jan Thomas Jenssen følte seg snytt av langrennsledelsen. Foto: Terje Pedersen

Reagerer på Nossums svar

Ifølge VG sendte Jenssen en melding til langrennstrener Eirik Myhr Nossum og ba om begrunnelse for at Iversen ble valgt. Han skal ha henvist til sesonginformasjonen, som er et dokument som er førende for uttak i verdenscupen og mesterskap. Der står det at eliteløpere blir prioritert før jul.

– Når Jan Thomas sender spørsmål, så bør Nossum gi en mer detaljert beskrivelse om hvorfor enn å henvise til sesonginformasjonen. Det hadde vært mer voksent overfor Jan Thomas, men også mer ryddig av Eirik.

Det er ikke første gang slike situasjoner har dukket opp.

– Det har alltid vært en utfordring og et problem. Det er alltid noen som er skuffet og sint, sier Northug.

TV 2 har ikke lykkes å få tak i langrennstrener Eirik Myhr Nossum eller Emil Iversen.