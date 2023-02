Kommer med innrømmelse

– Jeg føler ikke at jeg like god som jeg var for noen sesonger siden!

Det sier Ingvild Flugstad Østberg før hun tirsdag skal kjempe om mesterskapsmedalje på 10 kilometer fristil.

Flugstad Østberg innrømmer at kampen for å innfri krav i helseattesten får sportslige konsekvenser.

– Selvsagt er det vanskelig å sammenligne løp og sesonger, men fysisk sett, altså treningsnivået mitt nå, er solid nok. Men, jeg har ikke kjent den rå følelsen jeg hadde på mitt beste. Sånn sett føler jeg at jeg ikke er like god som jeg var. Og det er den følelsen jeg jakter på.

Mange krevende år

Ingvild Flugstad Østberg legger ikke skjul på at hun har hatt noen krevende år som skiløper.

Hun har slitt med å få godkjent helseattest og har fått konkurransenekt flere ganger, som nesten hele fjorårssesongen, og hun måtte altså holde seg hjemme under OL. Landslagsplassen forsvant også.

– Ja, det har vært tøft, veldig tøft. Mentalt, sier hun.

VILJE: Ingvild Flugstad Østberg trener elghufs alene. Foto: Ernst A Lersveen / TV 2

– Oppi det å skulle forberede meg til sesongen har det hele tiden hersket en usikkerhet: Får jeg i det hele tatt gå skirenn? Det er ingen selvfølge at jeg skulle gå VM i Planica, og det er nok bare jeg som vet hvor krevende det har vært de siste månedene og årene. Og jeg er stolt av at jeg er her nå. Jeg skjønner at folk kan tro at det klikker for en når en aldri gir seg. Til og med mamma har flere ganger sagt: Hvordan holder du ut? Hvor henter du motivasjonen fra?

Vil tilbake på landslaget

Denne sesongen har Ingvild Flugstad Østberg satset utenfor landslaget og denne vinteren har hun til nå ikke for startnekt. Men, resultatene har vært så gode at hun igjen er kvalifisert for landslaget.

– Vil du tilbake på landslaget?

– Det er jo litt rart spørsmål å få, jeg som har vært på landslag så mange sesonger. Jeg synes det har fungert bra for meg utenfor landslaget, men jeg har alltid ment at landslaget er den beste plassen for å bli best mulig så svaret på ditt spørsmål er ja.

Skremmeskudd

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer sju på 15 kilometer med skibytte. Det var nok en nedtur etter flere gode løp tidligere i vinter. 32-åringen kommer ikke med noe utenomsnakk når vi spør om målet på tirsdagens 10 kilometer.

– Jeg er ærlig på det: Jeg skal kjempe om medaljer, sier hun.

I HØYDEN: Ingvild Flugstad Østberg på Passo Lavazé i Italia, hvor trente før VM i Planica. Foto: Ernst A. Lersveen/ TV 2

– Men hvordan det går vet jeg jo ikke. Tidsmessig har jeg i de siste løpene vært langt unna seier. Ebba Andersson har jo vært helt suveren etter jul, senest på 15-kilometeren her. Det løpet var et skremmeskudd, og det er selvsagt irriterende at hun var så langt foran meg, sier Flugstad Østberg.

32-åringen legger til at det ikke er gjort i en håndvending å skulle gå ett og et halvt minutt fortere på en 10 kilometer.

– Men, det er jo det jeg håper på at det skal løsne, få overskudd, få følelsen av at du er på ditt råeste i VM. Kort sagt komme i toppform. Jeg har jo slått Ebba før!

– Skulle jeg klare å få med meg en medalje hjem så er det stort, veldig stort.

– På høyde med dine andre mesterskapsmedaljer?

– Ja, utgangspunktet nå er helt annerledes enn i de andre mesterskapene jeg har deltatt i.