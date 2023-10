Kobles til toppjobb: – En ekstremt viktig jobb

TV 2s ekspert lanserte NRK-ekspert Fredrik Aukland som en aktuell kandidat til toppjobben. Aukland synes stillingen er veldig spennende, men tror ikke det er noe for ham på nåværende tidspunkt.

– Det er en veldig interessant stilling med mange store utfordringer som er kjempespennende, sier Aukland til TV 2.

Han var blant navnene som ble trukket frem som de mest interessante da TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad i forrige uke lanserte 15 personer som kan være aktuelle til den snart ledige stillingen som langrennssjef i Norges Skiforbund.

Eksperten trakk frem Auklands erfaring som trener og leder i i skiidretten, samt erfaringen fra media og som ledelseserfaringen fra Wang Toppidrett.

NRKs langrennsekspert har snakket med avtroppende langrennssjef Espen Bjervig den siste tiden, men det har ikke vært som en formell forespørsel om han kan tenke seg jobben.

– Jeg har snakket med Bjervig, men han har jeg dialog med hele året, sier Aukland.

FEIL TIDSPUNKT: Fredrik Aukland synes stillingen som langrennssjef er veldig interessant, men tror ikke det er passende tidspunkt for ham å ta jobben, om han skulle vært ønsket. Foto: Terje Pedersen

– Veldig spennende

– Det har ikke vært noen forespørsel om jobben kan være interessant for deg?

– Nei, det er ikke hans jobb å ansette en ny. Det er Torbjørn Skogstad og langrennskomiteen sin jobb. Det er en viktig jobb som må gjøres for å håndtere de utfordringene norsk langrenn står i. De står foran store utfordringer. Det er en ekstremt viktig jobb, svarer han.

Til tross for at han ikke legger skjul på at stillingen er svært interessant, tror han ikke den passer han på nåværende tidspunkt.

– Det er et tidspunkt hvor jeg trives veldig godt i jobben min. Det er ikke like interessant for meg på nåværende tidspunkt å gå inn i den jobben nå, selv om det er en veldig spennende jobb, sier NRK-eksperten.

GÅR AV: Espen Bjervig gir seg ved nyttår som langrennssjef. Foto: Lars Thomas Nordby

Flere vurderinger

Nyheten om at langrennssjef Espen Bjervig gir seg i Norges Skiforbund kom 21. september.

Siden har flere medier, inkludert TV 2, spekulert i hvem som kan bli hans etterfølger.

Slik TV 2 nå forstår det skal Skiforbundet fortsatt være et stykke unna en avgjørelse på hvem de ønsker som Bjervigs etterfølger.

Det skal ikke være bestemt om det gjøres rokkeringer internt eller ansettes noen utenfra.

Forbundet må konkludere med om de fortsetter med samme modell som tidligere og hvilke arbeidsoppgaver den eller de som blir ansvarlige skal ha ansvar for.

Bjervig fortsetter i stillingen ut året og er disponibel for Skiforbundet og langrennskomiteen ut 2023/24-sesongen.