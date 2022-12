Knallhardt ut mot forbundet etter vraking: – De tar livet av karrierer

– Hva er det de holder på med?

Det er Petter Northug som spør, adressaten er Norges Skiforbund.

Northug er mildt sagt forundret over at landslagsløper Simen Hegstad Krüger fikk gå dagens 20 kilometer i verdenscupen, etter at Johannes Høsflot Klæbo meldte forfall grunnet sykdom.

– Dette må da være anledningen for å gi ikke-landslagsløpere, som faktisk også er kvalifisert, til å få prøve seg i verdenscupen. Krüger har ikke fått det til i klassisk, verken på Beitostølen eller i Ruka.

– Gunnulfsen er i bra form og jeg føler virkelig med ham. Dette er en distanse og en løype som passer Gunnulfsen perfekt. Han skulle fått sjansen, sier Northug.

Tidligere søndag fortalte Mikael Gunnulfsen til TV 2 om sin store skuffelse over vrakingen. Han beskrev det som «jævlig urettferdig». I samme sak forklarte landslagstrener Eirik Myhr Nossum valget.

Langrennssjef Espen Bjervig ønsker ikke å ta selvkritikk angående uttaket.

– Jeg tror vi denne helgen hadde totalt 47 løpere i aksjon. Over en tredjedel av disse er løpere som ikke er på landslag. Mange har vist at de kan prestere. Samtidig har vi stor respekt for at folk blir misfornøyde, sier Bjervig til TV 2.

IKKE SELVKRITISK: Langrennssjef Espen Bjervig er fornøyd med uttakene i Lillehammer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg syns vi løser uttakene på en god måte. Vi har direktekvalifisering fra norgescupen og vi har fulgt den sesonginformasjonen som vi har gitt. Hvis man er fundamentalt uenig, må man engasjere seg når den informasjonen kommer.

– Dårlig gjort

TV 2s andre langrennsekspert, Petter S. Skinstad, er enda skarpere i sin beskrivelse av at Mikael Gunnulfsen ikke får gå.

– Å utelate Mikael Gunnulfsen er ikke bare et dårlig uttak. Det er rett og slett dårlig gjort og en ren skandale. Her snakker vi om en av landets beste løpere på klassisk fellesstart, som har prestert i denne øvelsen i en årrekke.

– På Gålå slo han fire av løperne som starter i dag, og han skulle selvsagt vært på start på Lillehammer, understreker Skinstad.

– Gunnulfsen kunne ha vunnet hele skirennet. Så god er han og så godt er nivået i Norgescupen. Vi så det med Iver på fredag. De har vraket en potensiell vinner her.

Eksperten reagerer også på hvordan forbundet kommuniserer med løperne som blir satt opp som reserver.

FORTVILER: Skiløper Mikael Gunnulfsen reagerer på langrennsuttaket i Lillehammer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er det som er det verste av alt. Han har fått beskjed om at han er reserve, men ikke hvilken plass. Da lever han i uvisshet, og får ikke muligheten til å forberede seg optimalt. Han vet ikke hvordan han må trene. Kommunikasjonsmessig er det helt krise av forbundet.

– Det er så respektløst. Uttakene om reservene må offentliggjøres, sier Skinstad og legger til:

– Med sånn oppførsel, så tar Skiforbundet livet av langrennskarrierer.

Langrennssjef Bjervig ønsker ikke å kommentere Skinstads uttalelser.

– For et skirenn!

– Sneversynt ledelse

Eksperten deler også synspunktet om at flere i langrennsmiljøet, både trenere og utøvere, er forsiktig med å uttale seg om uttak i frykt for å bli nedprioritert.

– Mange føler det er ugunstig å uttale seg om disse tingene. Vi skal holde oss til sak. Men dialogen og kommunikasjonen må gå begge veier.

– Jeg vil også legge til at dette ikke er Simen Hegstad Krüger sin feil. Han møter opp på jobb når han er satt opp på vakt, og det er helt fair. Dette er utelukkende en sneversynt langrennsledelse sin skyld, en langrennsledelse som for hvert uttak havner lenger og lenger unna resten av Langrenns-Norge, sier Skinstad.